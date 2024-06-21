快訊 ／ 金智媛6／25在台灣！現身DIOR概念店時間曝光　將與周杰倫同台

▲金智媛將來台出席DIOR概念店開幕活動。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

金智媛下周要來台灣了！DIOR在新光三越Diamond Towers二館的概念店日前開幕，將在6月25日舉辦活動，邀來因《淚之女王》人氣爆棚的金智媛站台，班機未公開，周杰倫也將同場出席活動。

《淚之女王》劇中金智媛曾使用經典的Lady Dior黛妃包，這次來台將參觀位於新光三越Diamond Towers二館的DIOR全新概念店，但班機不公開，預計6月25日晚間7點後現身新光三越Diamond Towers二館的DIOR店，同場還有周杰倫、陳庭妮、王淨、劉以豪、林奕嵐等嘉賓。

▲金智媛在《淚之女王》劇中使用Lady Dior黛妃包。（圖／翻攝tvN官網）

▲周杰倫是DIOR的品牌大使，將出席概念店開幕。



▲DIOR全新概念店位於新光三越Diamond Towers二館。（圖／品牌提供）

DIOR全新概念店空間約140坪，包括女裝、配件、鞋履、珠寶腕錶、部分家飾等，品項多元，店內並有多件藝術品妝點，而延伸至二樓的旋轉樓梯，牆上裝飾著成排的純白胚布服裝，與巴黎30號蒙田大道總店的店裝靈感相同，強調高級訂製工坊精湛工藝，宛如DIOR仙境。

今年31歲的金智媛曾演出《繼承者們》、《太陽的後裔》、《三流之路》等劇，近期《淚之女王》更將她拱上高峰，不久前赴新加波出席BULGARI（寶格麗）香水活動，在機場以全身CELINE的清爽褲裝亮相，參加活動時則換上MaxMara粉色洋裝，展現多變風格。7月21日她將在台北舉辦見面會，門票才要開賣，現在粉絲不用等那麼久，提早到下周，就有可能一睹女王風采。

▲金智媛日前赴新加坡出席寶格麗香水活動，搭機時穿CELINE褲裝。（圖／翻攝tvN官網）