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夏日泳衣「3S挑選法」輕鬆找到命定款　4種身型穿出迷人性感曲線

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記者陳美伶／綜合報導

夏天來臨，陽光、沙灘和泳池派對是必不可少的活動，而一套合適的泳衣則是提升自信和舒適感的關鍵。在眾多泳衣中可根據「3S挑選法」：Shape（了解身型）、Show（選擇能展示優點的款式）和Select（找到獨特設計款）來選擇，輕鬆找到最適合自己的泳衣款式，不僅能展示身型優點，還能穿出自信與舒適，讓這個夏天更加難忘。

挑選前先來了解自己的身型，不同身型適合不同的泳衣款式，以下針對四大身型精選可選擇的款式，照著買不出錯。

O身型

O身型（也稱蘋果型）女孩擁有豐滿上身和纖細四肢，拉長身形比例是關鍵所在。選擇縱向設計的連身泳衣能有效拉長視覺比例、收縮腰部，讓身型看起來更加修長，凸顯迷人性感曲線。

推薦款式

▲泳衣 。（圖／PINKOI提供、翻攝自IG）

▲（左）Pink N' Proper 多用途泳衣、（右）PUUNA SWIM FRIDA 連身丁字泳衣。（圖／Pinkoi提供，下同）

X身型

X身型女孩擁有纖細的腰部和均勻的肩臀比例，選擇露出絕美腰線的兩件式泳衣最能展現迷人曲線。

推薦款式

▲泳衣 。（圖／PINKOI提供、翻攝自IG）

▲（左）Try by Yorata 永續針織抹胸泳衣、（右）Bullet by Army of Interns 再生面料格子打印。

▲泳衣 。（圖／PINKOI提供、翻攝自IG）

▲法國品牌ERES以簡約而精緻的設計風格聞名。（圖／IG@eres）

倒V身型

倒V身型女孩上肩較窄、下身較寬，推薦選擇撞色連身泳衣來善用色彩平衡全身比例，巧妙運用淺色強調上半身、深色收窄下半身，讓整體呈現更穠纖合度。

推薦款式

▲泳衣 。（圖／PINKOI提供、翻攝自IG）

▲（左）Aprilpoolday 海賊王泳裝、（右）MAILLOT.CO SWIMWEAR 連身撞色泳裝。

H身型

H身型女孩擁有勻稱的上下身比例，選擇搶眼的設計就能讓整體更有特色，例如透過腰部綁帶設計強化腰線，或是胸口挖洞，大膽露出自信的部位，在沙灘上最亮眼！

推薦款式

▲泳衣 。（圖／PINKOI提供、翻攝自IG）

▲（左）Luna Del Rey Swim Martina連身泳衣、（右）Coralist Swimwear 長袖緊身連體泳衣。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►泳衣季節到　5個隨手習慣默默變更瘦

關鍵字：

夏天, 泳衣, 泳裝, 比基尼, 身型

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