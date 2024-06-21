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巴黎男裝周／ HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE人體風箏超有趣！皺褶更輕盈

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記者鮑璿安／綜合報導

2025春夏巴黎男裝周啟航，向來發揮極致創意的三宅一生旗下男裝品牌HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE，本季將變幻莫測的「風」成為主題，一切與此相關的事物都成為靈感，從秀場空間到服飾廓形無不展現輕盈感，風箏結構化作了連帽外套，通過紐扣變換穿著方式，絕對讓人在看秀過程中驚呼不斷。

▲▼HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 選址於巴黎的 Mobilier national 發表2025 年春夏系列 。（圖／品牌提供）

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 選址於巴黎的 Mobilier national （法國國家傢俱管理館）發表2025 年春夏系列，本季以「玩興作風」為題，從秀場佈置上即可感受到滿滿的恣意活力，鏤空風箏板樹立其中變化風向，創造出猶如風箏般輕盈飄動的裝置藝術，打造出一場沉浸式的體驗。

▲▼HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲彎曲的褶縐營造出隨風飄動的波浪感，施展布料的魔法 。（圖／品牌提供）

煥然一新的日系美學和材質上的變化，往往是品牌的看點，這次選用輕薄的紗布面料呼應春夏時節，印花套裝系列猶如迎風吹拂而扭動起來，呈現出多變的撞色格紋樣貌。同時，彎曲的褶縐營造出隨風飄動的波浪感，施展布料的魔法，搭配一條加長的領帶造型，可以繫上或隨意披上身，訴說男士穿搭的無窮潛力。

▲▼HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

春夏服飾除了材質輕薄舒適，收納性亦為加分要素，品牌以風箏在空中捕風和弧形飛行的方式為靈感，運用彎曲的接縫和雙重縫製，宛如風箏的結構，使其透薄而輕盈的布料可以摺疊進其中一個外袋裡。其中一套長版外套更擁有圓弧廓形，雙手插口袋時，額外的手臂開口使袖子在風中飄動，一切輕盈又美好。

關鍵字：

男裝, HOMMEPLISSÉ, , ISSEYMIYAKE, 巴黎男裝周

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