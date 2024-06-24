俏皮泡泡風潮來襲　時鐘、檯燈、鏡子澎起來軟萌感滿點

記者陳美伶／綜合報導

韓國超夯雲朵包掀起一股熱潮，讓療癒泡泡的設計元素迅速成為時尚與生活用品的新寵，這些設計運用空氣與特殊織法，為日常生活增添了許多趣味與潮流感。無論是居家擺設、穿搭配件，還是文具用品，換上澎澎外觀，立即帶來軟萌感滿點的視覺感受，以下幾款來自韓國的泡泡設計感品牌及單品推薦，擺放家中，為煩悶的生活空間注入一絲俏皮吧！

DOKIDOKI

韓國紡織品設計品牌DOKIDOKI專注於設計和手工生產，大部分設計都是今年流行的銀色及黑色組合，帶入蓬鬆感為生活用品增添未來感又不失趣味，特色商品有舒芙蕾般的時鐘、雲朵般蓬鬆的鏡子、柔軟可愛的檯燈等，日前在首爾開快閃店更推出小配件鑰匙圈，縮小版的鏡子與抱枕大受歡迎，更有網友敲碗能加入常態販售。

▲DOKIDOKI 檯燈、舒芙蕾時鐘、雲朵鏡。（圖／Pinkoi提供，下同）

Lonely Apartment

Lonely Apartment是一家韓國生活風格品牌，致力於為空間和日常生活注入創造力，其中老南瓜燈不只裝點家中空間，還能當小包背，可愛實用度滿分，豆形布藍方便整理小物品，擺放不同東西也能變成特色擺飾品。

▲Lonely Apartment 老南瓜燈。



Merge



韓國人氣雜貨品牌Merge以超現實主義手法呈現泡泡感的收納小物，採用微妙光澤、澎軟獨特的材質，視覺與觸覺都帶來放鬆療癒，像是澎成巨大的馬克杯可放入牙刷、文具用品，或作小花瓶使用，微弱光線從窗戶透出的迷你房屋燈，為房間營造出溫暖的氛圍。

▲Merge 馬克杯、房屋燈。（圖／IG@m_e_r_g_e_）



同場加映：從鬆軟可愛的澎澎包開始入手

(G)I-DLE Minnie、宋智孝、金世正都背的超夯CARLYN雲朵包，款式有許多種，其中大包回歸時尚圈，Minnie背的這款大雲朵斜背包容量就很夠，奶油白配色超軟萌，與休閒風格搭起來十足可愛有個性。

▲爆紅CARLYN雲朵包。（圖／翻攝自IG@min.nicha、@carlynbag）

泰國品牌Walking Stitch則以可愛鬆軟的蓬蓬羽絨材質設計包款，為穿搭注入一絲鬆弛感，價格落在1000元上下，從筆電包到Bill Puffy Bag，都是很好入手的單品。

來自韓國的ccorie以泡泡康康繩交叉包著稱，方便調節的繩式肩帶，可輕鬆變換成交叉包、單肩包或托特包，體積小巧卻能足夠容納日常外出所需的配件，一包多背法兼具實用性與時尚感。