說流行／香奈兒COCO BEACH夏日美學經典　雙色泳裝、毛巾布包款必收





▲CHANEL 每年推出的COCO BEACH 系列就為夏日美學提出了更多元的解法。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／ 台北報導

每年夏季時節，時尚關鍵字離不開沙灘、海灘與比基尼，賦予穿搭更為休閒時髦的面貌，當然這些單品也不光停留在海邊，CHANEL 每年推出的COCO BEACH 系列就為夏日美學提出了更多元的解法，不妨跟著《ET FASHION》一起來看看，圈出以下重點。

▲向嘉柏麗香奈兒的水手服上衣致敬，將條紋圖案重新演繹，注入一抹時尚氣息。（圖／品牌提供）



2024香奈兒COCO BEACH 系列重回嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）旅居諾曼第（Normandy）、巴斯克（Basque）和地中海沿岸地區的時光，代表她對於生活的恣意解讀，彷佛跟隨她的腳步探尋迷人海岸。形象照中由 Cass Bird 掌鏡，將模特兒 Olivia Vinten 的身影以及岩石、漁夫之家、五彩繽紛的小屋和小汽艇盡數捕捉，並潛入碧藍色的泳池中進行拍攝。此系列展示了日夜多種場合穿搭需求，從泳裝到連身衣或是配件包款上，讓小香迷體現個性化自由疊搭，設計語言則圍繞海軍條紋、幻彩布料和粉彩色調展開，充分表現出夕陽西下的綺麗天空。





今年夏季仍是條紋元素的主戰場，極具代表性的水手風上衣躍升為百搭單品，採用粉彩質感的粉紅橫條紋採加寬設計，為緊身胸衣、罩衫、運動上衣和泳裝帶來不一樣的嶄新詮釋；水手領外套式上衣點綴飄逸柔美的蕾絲、鏤空雙 C 辮飾，讓原本注重機能的布料更顯精緻。而暖烘烘的沙灘與自在忘憂的仲夏夜，則讓人聯想到金色高衩泳裝、單車褲、連身衣與金屬光澤亮面丹寧輪廓造型，利用鏤空剪裁鮮明刻畫出女性體態，細節處綴以海星、四葉草和愛心形狀的幸運符碼，和時裝單品相互搭配也是很棒的選擇。

▲淡粉色雙C LOGO肩背包與海灘巾 NTD89,500；淡黃色雙C LOGO肩背包與海灘巾 NTD89,500；粉色CHANEL字樣漁夫帽 NTD35,500；米白色編織手提包 NTD236,000。（圖／品牌提供）



這一系列必收的大尺寸包款，延續服飾上軟萌的淡粉、黃色調，運用柔軟毛巾布材質，打造出具有辨識度的雙C Logo肩背包品項，以捲曲的抽繩傳遞一絲率性可愛氣息。亦有米白色編織手提包，搭配精髓皮穿鏈細節，點燃夏日度假氛圍。





同時，FENDI為2024 夏季系列添上新意，除了飽含柔和色調外，貫穿大面積的條紋元素，以此致敬老佛爺卡爾拉格斐Karl Lagerfeld在1983 年的設計，當時應Carla Fendi需求打造出的縱向黑色和煙草色 Pequin 條紋，詮釋「雖非 logo，更似 logo」的概念，如今醒目元素結合夏日色彩獲得新生，以明亮色調重新詮釋。