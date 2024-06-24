真正的人脈和你想的不一樣！謹慎背負「人情債」以免救火不成被反撲

文／辛華、圖／heybiblee IG、hyunah_aa IG

負債的社交經營

人與人的情分就像一個銀行，你取出來一點，就要存進去一點。

很多人以為盡可能多結識別人、拓展自己的人脈，就可以多一些機會，為自己謀得更高的收益，但在無形中卻背負了大量的社交包袱。

真正有效的人脈，依託於彼此可置換的資源，並不是相識相交就可以被稱為人脈。因此，錯誤的人脈觀念，會讓你的社交不堪重負。

人情很貴，謹慎消費



有些人遇到難題，不是想著如何解決，而是想著找誰幫忙解決。這似乎成為很多人處理問題的慣性模式。

曾聽一位老闆說過，他做專案時託朋友找人做設計和裝修。錢沒少花，但效果很差，最後又花了不少工夫才勉強竣工。其實，他原本的預算足以請到很專業的團隊，有效率地做完這件事。

另一位朋友，他經營一家廣告公司，甲方找各種理由不支付費用，但公司經營需要現金流。他就找了做自媒體的朋友揭露這家公司，想用輿論施壓。結果，不但給朋友添麻煩，欠人情不說，這件事鬧得沸沸揚揚，也為自己的公司帶來很不好的影響。最後還是找了專業律師解決。律師還為他提出很多公司規範以及經營方面的建議，揪出很多漏洞，幫這位朋友減少很多後顧之憂。如果這位朋友一開始就找律師解決，中間這些麻煩或許就不會出現了。

人情很貴，靠人脈幫忙走捷徑，往往要付出更大的隱性成本。而且，你欠下的人情需要付出更多精力去維護和償還。況且，很多時候透過常規途徑解決問題，比使用人情關係更容易、更簡單。

人情應該用在關鍵時刻，能幫你放大價值或者解決棘手問題，提高辦事效率。否則，隨意使用人情就是一種巨大的浪費和消耗。

人情周全的人，大多活得很累



有些人做人做事很周到，在各式各樣的社交場合裡，他們關注細節，關注他人的感受。即使他們心情不好，也會笑臉迎人。有人發生爭執，他們會上前規勸；有人受到冷落，他們會主動攀談⋯⋯。

他們在別人的眼中很貼心，很善良，很好相處。他們顧大局，有一種莫名的交際責任感。

我曾經很好奇，這類人的內心是否真的和他們表現出來的一樣從容，但經過實際訪察和暸解之後，卻發現相反的結果。很多人情周全的人的內心是疲倦、焦慮的。他們擔負了太多他人的情緒，敏感地體察他人是否覺得滿意，卻忽視了自己的壓力和承受能力。

他們在人際關係中，習慣將自己代入一個做事周全的角色，並且全力執行。他們覺得自己應該這樣做，卻不明白自己為何要這樣做。他們看起來善於社交，無所不能，即使面對不願做的事，到了嘴邊也變成一句：「沒什麼，我可以。」

但人的精力是有限的，為了成為周到的人，為了讓別人愉快，而持續地在社交中付出，忽視自己的感受，事實上是對自己的辜負。

看似善於社交的人，大多時候也會疲於社交。而這種疲憊，其實可以從根源上規避。

健康的人際關係應該是輕鬆的、舒適的。先取悅自己，再和世界相處。

合理對待「人情債」的償還



現代社交法則更為注重經營關係：朋友相見時互送禮物；你陪我逛街，我請你吃飯；一起旅行時，你買了機票，我就負責住宿、餐費，諸如此類。雖然大多數人幫助朋友時，並不會想要立即從朋友那裡得到相對應的回饋或回報，但都會約定俗成地儘量在付出與收穫中保持相對的平衡。

如果一個人在社交中只求收穫，始終不對別人做任何回饋，或者急於償還人情，都無法維持這種平衡。

朋友之間、上司下屬之間、同事之間、親戚之間甚至夫妻之間，都經常出現人情債償還的情況。

比如，有人請吃飯，聰明的人往往隔一段時間才回請，以免讓對方認為自己回請他只是為了償還人情債；當然也不能超過對方預期的時間太久而不償還，這會讓對方感到被忽視，或者有被占便宜的感受。

舒服的關係，必須透過主動地掌控社交節奏才能實現，而這個節奏完全取決於你的溝通模式和雙方預設的平衡狀態。