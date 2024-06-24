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影 ／ 金智媛抵台！全身45萬元DIOR行頭優雅擊爆　微笑揮手超親民

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▲金智媛約中午抵台。（影／桃園機場記者聯誼會提供）

記者林明瑋 / 台北報導

金智媛到台灣了！因《淚之女王》人氣攀頂的韓星金智媛，今天（6/24）中午抵達桃園機場，走禮遇通關，以牛仔褲裝搭配尖頭高跟鞋，手上拿著18萬元的DIOR Lady D-Lite包款，比起在韓國出發時，多了黑色帽子，展現女王氣場，下機時短暫現身，她不停微笑、揮手，親民度破表，明天（6/25）晚間會公開亮相，在新光三越Diamond Towers二館出席DIOR的全新概念店開幕活動，與周杰倫、陳庭妮、劉以豪、王淨等人同場。

▲金智媛。（圖／桃園機場聯誼會提供）

▲金智媛DIOR。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲金智媛抵台，相當親民。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲DIOR。（圖／翻攝官網）

▲DIOR。（圖／翻攝官網）

▲金智媛搭機時的DIOR Lady D-Lite包180,000元、Tribales 黑色漆面小牛皮高跟鞋43,000元。（圖／翻攝官網）

來台班機保密的金智媛，今早從仁川機場出發，韓媒甚至出動直播報導，粉絲也熱情送機，她的搭機行頭全都來自DIOR，總價約45萬元，以小黑外套內搭白色背心，配上牛仔褲、黑色尖頭鞋，拎著DIOR Lady D-Lite包，接近中午時抵台，下機後短暫現身，暖心地不停打招呼、比愛心，滿滿親和力。她此行的目的是為DIOR位於新光三越Diamond Towers二館的新店開幕站台，也是唯一的公開行程，今天到台灣後都是私人活動，想一睹金智媛風采，要等明天了。

▲▼金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」舉動超敬業　。（圖／翻攝自STAR PLUS YouTube）

▲金智媛從韓國仁川機場出發時，大批媒體、粉絲送機。（圖／翻攝STAR PLUS YouTube）

DIOR的全新概念店開幕活動將於明天晚間7點開始，嘉賓齊聚，台灣代表有品牌大使周杰倫、陳庭妮、劉以豪、王淨、林奕嵐，海外代表當然就是金智媛了，原本金智媛就會於7月21日在台北舉辦見面會，門票日前開賣不到30秒即售罄，現在提早來台，讓粉絲們都欣喜不已。

關鍵字：

金智媛, DIOR

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