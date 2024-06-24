星巴克夏季藝術聯名系列超繽紛　滿額送限量雨傘

▲星巴克夏季藝術聯名系列，繽紛風格很有夏天感。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

炎炎夏日即將到來，星巴克再度推出應景新品，6／25起全台門市將開賣「Artist聯名商品系列」，邀請三位藝術家設計8款商品，包括冷水杯和不鏽鋼杯等。此外還推出以Refreshers飲品為靈感的限量雨傘，消費滿額即可獲贈。

這次的藝術家聯名系列，邀請了Manuela Guillén、Tim Singleton和Shae Anthony三位創作者參與。他們各自以獨特的風格，呈現出不同族群的特色。Manuela的作品歌頌拉丁文化、Tim致敬多元共融，而Shae則聚焦於女性族群。業者表示希望藉由這些充滿活力的設計，為使用者的夏日增添色彩。

在商品方面這次推出了多款大容量的TOGO冷水杯和不鏽鋼杯，其中包括「Artist愛心吸管套TOGO冷水杯」、「Artist活力夏日TOGO冷水杯」等，容量都達710毫升，售價從650元到750元不等；不鏽鋼杯則有「Artist當代潮流不鏽鋼杯」和「Artist星星女孩不鏽鋼杯」兩款，容量473毫升，售價1,000元至1,150元。

▲星巴克夏季藝術聯名系列，Artist活力夏日TOGO冷水杯（右），售價650元，容量710毫升。

此外星巴克還推出了滿額贈活動，6／24起單筆消費滿1,350元，就可獲得一把「Refreshers繽紛活力雨傘」，這款雨傘以桃紅為底色，搭配經典條紋或繽紛點點兩種設計，數量有限送完為止。Artist聯名商品系列」上市首日每位顧客每款指定商品限購一個，且聯名商品無法提供換貨服務，僅能退貨，建議選好再出手。

▲IKEA 80周年Nytillverkad系列推出第四波限量家具和家飾品。

説到繽紛IKEA也不遑多讓，今年夏季推出自家80周年Nytillverkad系列第四波限量家具、家飾品，重現了70年代MAJSOL的大型向日葵花圖樣設計，將過往經典設計重新演繹，多種繽紛顏色搭配花卉印花設計，散發樂觀積極的氣息，營造出富有創造力的空間，為日常生活注入滿滿的正能量。

▲SANDETERNELL靠枕套（左）；KRANSMALVA被套組（右）。