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安格斯12星座一周運勢6／24～6／30　獅子隱藏損友多、天蠍桃花大熱門

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

大行星自上周就定位，相互影響的效應自本周開始發散，對牡羊座來說也總算能把浮躁感降到最低，為下半年的運程作準備。儘管太陽位置並沒有為這周的牡羊運勢帶來明顯嶄獲，但積極會是你的幸運符碼，特別在人際上不需刻意收斂，明快率直的作風更能增添特質與亮點，對單身羊來說會是一段累積好感的耕耘期。

金牛 4.21～5.20

諸星站穩陣腳後迎來新的一周，對金牛座來說這周總算能從紛亂找回平靜，此時適合以較主動的姿態展現親和，擴展卡關已久的人際圈，對身邊的人多釋放一點關心與親切，都能為你開展新的契機，有機會遇見大貴人，可惜的是感情上的步調仍走得緩慢不穩定，單身者務必要把握剎那的直覺與悸動，否則極可能與桃花擦肩喔！

雙子 5.21～6.20

變動對雙子來說反而多了新的機會與刺激，在各行星歷經小規模洗牌後，雙子這周運勢能在變化中開出紅盤，人際和感情出現不少契機，有機會在不同場合中結交頻率相近的好友，單身者別婉拒喜宴和邀約，在這些人群聚集場合將能順勢推升桃花人氣。然而金星引動了感情變化，有對象者感情將走到新關卡，磨合難度也更高。

巨蟹 6.21～7.21

行星的推送之下，來自太陽、金、水星的能量持續放送，巨蟹座不妨把握這段難得的機運，以行動取代計畫，即知即行完成過去一直想做想體驗的事。生活將意想不到的豐富充實！至於感情卻不見得適合過度積極擴張，單身者建議原地持續觀察，避免錯誤的判斷增加難度，有對象者需要適度的溝通磨合，光靠默契是不夠的。

獅子 7.22～8.22

木星相挺下，這周獅子運程穩定，頗有逢凶化吉的氣場，只不過炎炎夏日需要管控脾氣、遠離是非，避免沾惹與己無關的糾紛。人際關係走入挑戰期，耳邊隱藏的損友、小人、豬隊友多多，凡是要有自己的判斷，金錢或重要決定別一味聽信旁人。有對象者需多花些時間經營感情，單身者人氣強勁，適合趁勢拓展機緣。

處女 8.23～9.22

處女座這周看似風平浪靜，實際上身邊暗藏了不少變化與選擇，與其處處戰戰競競想要搶得先機，倒不如穩住自己的氣場，以不變迎接萬變，如果此時真的壓力過大，也不妨排開雜事給自己一個小小的放逐時光，旅遊運提升下，陌生環境能為你帶來人際與感情的活水，單身者能有異國或是異地的邂逅緣分，試著短暫放飛一下吧！

天秤 9.23～10.22

天秤座這周人際運勢揚升，可以暫且放下你客套順從的防護罩暢快表達，不論人際或是重要場合不必唯唯諾諾也能擁有高人氣，更適合自然散發你獨有的氣質。而這周單身秤感情走入抬升期，挾帶桃花能量，有邂逅的機緣，不過運氣來得快去得也快，趁勢付出行動才能讓好緣分停留，否則三心二意之間感覺也可能稍縱即逝。

天蠍 10.23～11.22

雖然天蠍座擁有細膩的心思和火眼金睛般的入微觀察力，不過這周反倒有種聰明反被聰明誤的情況，容易因為人際上的小事而走心，感情更可能與情人出現小小磨擦，陷入鑽牛角尖的尷尬場面，任何決定都最好三思後行啊！好消息是單身蠍出現感情曙光，很可能因為共同的朋友、共同的工作等而與某人產生不同以往的火花和情愫，炎炎夏日卻是桃花大熱門喔。

射手 11.23～12.21

冥王星逆行的影響在這周顯化，射手座得注意言多必失的狀況，言語上最好保持謹慎禮貌，避免挑起莫須有的是非八卦禍從口出，也別理會他人的閒言閒語。這周射手不適合擔負太大壓力，可把無趣或棘手的事排開，忙碌中給自己一點小小喘息的空間。適合發展感情，與情人、心上人共進晚餐、電影，都能轉化厭世心情，開創好運氣。

摩羯 12.22～1.19

土星與冥王星走到了不利的相位，對摩羯來說這周自體緊繃的狀況特別明顯，就算是小誤會說開了就好，你卻偏偏容易往心裡去，呈現愁容滿面、厭己厭世的狀態，感情上在沒準備好前別踩入曖昧，以免踏進風暴地雷，人際上也不須勉強自己過度遷就那些你不欣賞的對象，比起和人相處，先好好與自己和平共處更為重要。

水瓶 1.20～2.18

火星為周遭帶來一波隱性的躁鬱感，然而這周對水瓶來說運勢反能逆勢轉勝，理性的力量能為你帶來相對強大的氣場，人際影響力提升，有助於關係的經營。唯一不利的影響落在感情，有對象者得當心情人各種情緒化的投射與要求，耐心的溝通勝過面無表情的冷戰。已有對象的感情波折也增加，好在這都是良性互動。

雙魚 2.19～3.20

穩定的星象在本周也為雙魚座帶來了穩定的力量，強壓在心頭的隱形壓力大大減弱，這周感情也總算能走出低潮，運勢將出現一波躍升，原本暗藏的阻礙有機會迎刃而解。而這周少了匆忙奔走，魚兒也更有有餘裕做做自己開心的事，只是美中不足的是人際走弱，懶病發作下得借助火星的行動力讓自己儘可能維持社交關係。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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