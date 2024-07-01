夏日時髦感「背心穿搭」範本　同色系、簡約風格穿出帥氣與自信

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

炎熱的夏季，善用背心穿搭技巧，在台灣穿不住外套的夏日，也能穿得涼爽又有型！

首先看到先鋒設計品牌Y/Project運用簡單的白背心搭配有著特殊剪裁的褲子，將造型重點放在下身，而脖子上的邊條綁帶也成為細節所在，可以運用同樣邏輯將綁帶換成項鍊，穿出亮眼的夏日風格。

炎炎夏日也能穿出時髦同色系，Michael Kors做了很好的示範，將今年大熱的駝色系融入造型概念，全身選擇同一個色系的單品，帶來舒適宜人的色調。

如果你有丹寧材質的背心，不妨參考Diesel將全身丹寧的概念融入，可以選擇同樣具有中性特質的皮製鞋款，簡單穿出率性又帥氣的夏日造型！

背心當然也能穿出High Street造型，像是Vetements在2024秋冬伸展台上，就以運動邊條的寬褲作為下身重點，營造上窄下寬的時髦輪廓。

有著濃厚英倫氣息的Stella Mccartney，在白背心造型的詮釋上也帶來叛逆的英式風格，下身選擇拼接設計的丹寧長褲，不需多餘的配件搭配，選對單品就能在盛夏穿出帥氣型格。

擅長營造中性風格的Victoria Tomas，有著優雅的法式輪廓，在夏季進出冷氣房，你會需要一件薄外套作為搭配，此時可以選擇膝上短褲與短靴作為下身重點，運用同色系穿出悠閒自信。

要說法國女人是什麼樣貌，Isabel Marant總是做了很好的示範，簡單大氣，極具個性，恰到好處的飾品點綴，舉手投足展現迷人的自信與率性。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 夏日衣櫃必備單品盤點，細肩帶背心、白色襯衫...穿搭建議一次看

● 夏日粉色單品盤點！時髦髮飾、中性襯衫、肩背包...穿出個性風格