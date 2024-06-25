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蔡康永一句話點醒你：學會活在當下　因為沒有那麼多以後

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▲▼蔡康永金句。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

▲蔡康永的金句字字戳心。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

記者曾怡嘉／台北報導

生活苦悶、壓力好大，不少人為了求生存而痛苦，因為現實太殘酷，也有不少人在找活著的意義，活著真的沒意義嗎？讓蔡康永簡單一句話就能讓你知道，活著的意義是什麼。

蔡康永直言：「當時間沒有限制，你不會去做抉擇，總是當時間有限，你才急著去做，所以我們中文有一句很簡單的話，我們活著老是在抱怨沒有意義，每天上班好辛苦有什麼意義，結婚生子照顧小孩有什麼意義，我們雖然講沒有意義，直到哪一秒鐘，我們忽然發現每件事情都有意義，就是我和你說ㄟ你有天會「死」，你忽然醒過來說，現在做得每件事都太有意義了，吃漢堡有意義、照顧小孩有意義、孝順父母有意義，因為你再不做就來不及了。」

他說：「人類99%是普通人，我們死掉以後不會留下什麼豐功偉業讓後人無法忘懷的，我們只有趁著我們活著的時候，感受一點作為人的樂趣，那個人的溫暖我們感受到我們陪伴了重要的人，而他也喜歡我們，那個大概是我們死前最大的安慰。很多人都會說等我怎樣怎樣以後，可是這個人生是我們設想的狀態，人生不會準備好才開始，我們整天都把無常掛在嘴上，我們不斷推遲說以後以後，其實以後不一定會發生，你有那麼多以後，卻忽略了現在。」

關鍵字：

生活, 意義, 珍惜, 活在當下, 心靈成長, 蔡康永

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