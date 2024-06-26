男裝周／Billkin、周翊然同框帥翻Gucci秀場！極短褲、網眼Polo衫好性感

▲Gucci 2025春夏男裝大秀日前於米蘭Triennale Milano藝術設計博物館登場。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

義大利精品品牌Gucci日前於米蘭Triennale Milano藝術設計博物館發表了2025春夏男裝大秀，此為創意總監Sabato de Sarno上任以來，推出的第2個男裝系列，融合城市都會與海岸風情，讓西裝、襯衫到大衣等正式感單品都染上自由率性氣息，其中貫穿全系列的極短褲更是最大亮點。現場更是集結了泰國新男神Billkin、日本國民男星福士蒼汰、大陸新生代演員周翊然等3大男神同台看秀，台上台下都讓人無法轉移視線。

本次春夏男裝大秀上集結了3位亞洲男神，身為Gucci品牌大使的泰國鮮肉男星Billkin，以亮粉菱格紋套裝上衣及外套搭配黑色西褲，簡單就穿出貴公子氣息；周翊然則以駝色低領上衣搭配黑色長褲，外罩奶茶色長大衣，優雅又帥氣，還繫上獨特的長絲巾頸鍊點綴，造型感更提升；而福士蒼汰則是以撞色領西裝套裝內搭同色系襯衫現身，集中於領口的芥黃色成為整體造型亮點，完美呈現俐落酷帥感。

2025 Gucci春夏男裝系列以「邂逅」為靈感，融合城市都會感與海岸風情，並以精準的剪裁輪廓碰撞活力亮眼的色彩，從開秀第一套造型即完美呈現，亮眼的灰綠色皮革長板大衣內是網眼Polo衫和貫穿全系列的極短褲，並配以Horsebit馬銜鍊腰帶和踝靴，有著城市的俐落正裝感又有著海灘的活力隨性氣息。

本次重點單品之一，羊毛或再生皮革長版外套有著高挺的垂直口袋，和背後奪目的開衩設計，再配以粉色、各式色彩；正裝則有2種版型，包含俐落的三釦單排扣西裝，採用高摺線和壓袖設計，保持精確的輪廓，搭配的長褲則有扣飾以固定褲腳；或是採用輕薄府綢制成的寬鬆剪裁雙排扣西裝外套。

最吸睛的莫過於貫穿全系列的極短褲，以男士褲裝少見的膝上長度，推出各種材質、色彩的超短短褲，從基本色白、黑、灰到奶茶色、粉藍、桃紅和近期最紅的Ancora 酒紅色、甚至印花款全都有，為造型自然融入率性感之餘，又很百搭。

而活力感十足的海灘襯衫，並不是經典的保齡球襯衫，而是借鑒於實穿的三口袋設計，配以滿版的衝浪玩家、海豚、木槿花、香蕉葉等印花圖案，有些還以串珠流蘇飾邊；還有大量的透視網眼Polo衫，使用黃色、綠色等雪酪色調並裝飾波浪感串珠流蘇的夾克等，都充滿了自由、活力的年輕氣息。

此外，精美的刺繡、串珠工藝與經典Horsebit元素穿梭在全系列之間，而各式配件也在造型間作為點睛之筆，讓春夏男裝更為豐富、有趣，尤其是髮帶式墨鏡