BALMUDA神級烤土司機升級版開賣　新「炙燒模式」先出手現省3千

▲BALMUDA The Toaster Pro預計7月在台上市。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

至今仍是質感居家人士與文青夢幻配件的BALMUDA The Toaster烤土司機，其升級版本The Toaster Pro也將正式在台開賣，升級後的專業版新增「炙燒模式」，強調在最後30秒的強烈加熱下，食材會有更佳豐富的新滋味，此外不僅烤土司，焗烤生蠔、焦糖布丁也能因這神來一筆鹹甜增香，一如繼往的質感外型，實在太難不動心。

The Toaster Pro專業版配備新升級的炙燒模式，讓使用者在最終階段的烘烤30秒，透過上方加熱管將熱能集中在頂部高溫烘烤，強調可以讓食物的0.55mm表層產生特有的香氣，短時間內完成焦脆的烘烤表面，包括脆皮披薩、焗烤蝦仁或焦糖布丁，都能輕鬆完成。

而除了原有The Toaster烤麵包機的5種烹飪模式，包括吐司模式、起司吐司模式、法國麵包模式、可頌麵包模式以及經典模式，也有170度C、200度C、250度C三種溫度可供使用者自由選擇，台版特別將最高溫度自230度C調升至250度C，電壓設定自然也符合110V，預計7／1起開放預購，售價12,990元，7／15前預購享早鳥價9,990元，且享有一年保固服務，至官網登錄購買憑證加贈價值1,380元的WMF NUOVA 餐夾。

另外以美型復古家電著稱的義大利家電品牌SMEG，今年也在台推出電動奶泡機，質感的俐落立體Logo與人氣經典7種顏色全部開賣，一鍵式操作簡單上手，快速製作綿密的冰、熱奶泡，可在家輕鬆製作冰奶泡拿鐵、綿密熱奶泡卡布奇諾、熱摩卡等，另外倒入濃郁可可粉或抹茶粉，一鍵就能完成香醇濃郁的巧克力拿鐵或抹茶歐蕾，售價13,900 元。