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畢業禮物萬元下搞定！精品包款配件初入職場必備　LV卡片套價格太甜

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文／美人圈

轉眼間到了六月畢業季！對於許多大學生和碩士生來說，「畢業」絕對是人生重要的里程碑之一，而在這個值得紀念的日子自然要送上一份有心意的祝賀禮物啦！這回也貼心網羅多款實用可愛的「精品包款／配件」萬元以下就能搞定外，還直接送到對方心坎裡。想要送給親朋好友祝賀禮物的一定要看這篇！

畢業禮物「精品包款／配件」推薦

Louis Vuitton卡片套

卡片套絕對是實用禮首選，拿來裝信用卡、悠遊卡或是日後入職場的名片都可以！Louis Vuitton這款經典老花卡片套以辨識度Monogram帆布製作，簡約又具有辨識度，設有三個夾層可供收納。值得一提的是，該款卡片套還有搭配MY LV HERITAGE個人訂製服務（需加價），送禮人可自行指定點綴的花紋並配上對方名字，超有紀念意義。

▲畢業禮物精品配件 。（圖／翻攝自官網）

▲（左）客製化後的樣子，售價為NT$14,200；（右）Louis Vuitton卡片套，NT$7,950。（圖／Louis Vuitton）

Louis Vuitton 6匙鑰匙包

要對付那些外出總是把鑰匙搞丟的朋友，送上Louis Vuitton 6匙鑰匙包就對了！以標誌性Damier帆布製作，可繫扣六把鑰匙，是手袋或公事包的最佳配飾，萬元以下就能入手，簡直太心動。

▲畢業禮物精品配件 。（圖／翻攝自官網）

▲Louis Vuitton 6匙鑰匙包，NT$9,700。（圖／Louis Vuitton）

Montblanc萬寶龍PIX黑色原子筆

將來要從事文書處理工作者，就大推Montblanc萬寶龍家的入門級PIX黑色原子筆！設計靈感來自包浩斯建築運動，並以歷史悠久的PIX商標命名。外形簡潔優雅，黑色珍貴樹脂筆蓋和筆身，綴以奢華鍍鉑金細節，讓你每天寫字都有好心情。

▲畢業禮物精品配件 。（圖／翻攝自官網）

▲Montblanc萬寶龍PIX黑色原子筆，NT$9,500。（圖／MONTBLANC）

Valextra Silk Band Abstract絲巾

Valextra店上隱藏熱賣的Silk Band Abstract絲巾性價比超高，不僅可以拿來當作圍脖點綴，當作髮帶或是綁在包包手柄上增添造型都可以，一物玩出多種變化，非常實用，再加上辨識度的圖騰和繽紛配色，很有夏日氣息！

▲畢業禮物精品配件 。（圖／翻攝自官網）

▲Valextra Silk Band Abstract絲巾，NT$7,200。（圖／Valextra）

FENDI Baguette卡夾

女孩們一定會愛不釋手的FENDI Baguette卡夾以嫩度超標的粉紅色納帕皮革製成，飾有浮雕FF主題圖案。中間隔層及六個卡夾能裝得下更多日常用卡片，加上千元價就能入手，豈有不收的道理？

▲畢業禮物精品配件 。（圖／翻攝自官網）

▲FENDI Baguette卡夾，NT$8,600。（圖／FENDI）

Balenciaga EARPODS HOLDER耳機套

如今耳機也成為每個人包裡必不可或缺的必備品！相信許多人或多或少都有過丟失耳機的經驗，或常常在諾大包裡怎麼翻到不見其蹤跡，這時候入手Balenciaga耳機套一掃所有問題。耳機套設計有鉤扣可以掛在包包上當作吊飾攜帶，且上面印有的Balenciaga Logo更是彰顯身分，男女都適合。

▲畢業禮物精品配件 。（圖／翻攝自官網）

▲Balenciaga EARPODS HOLDER耳機套，NT$8,500。（圖／Balenciaga）

Balenciaga 多用途卡片零錢包

Balenciaga這款多用途卡片零錢包編輯自己也超愛，不僅有多種配色可以選擇，質感粒紋小牛皮好保養也不易刮壞，簡單的Logo點綴就很出彩！該款卡片套設計有5個夾層以及一個大卡槽和拉鍊內袋，各種發票、收據、零錢或是常用卡片都能塞，非常適合平時只愛戴小包出門的人。

▲畢業禮物精品配件 。（圖／翻攝自官網）

▲Balenciaga 多用途卡片零錢包，NT$9,700。（圖／Balenciaga）

Michael Kors腕錶

編輯當下看到Michael Kors這款腕錶價錢真的嚇到，會不會太甜！職場穿搭有一個手錶加持真的會讓氣場瞬間翻倍，像Michael Kors腕錶設計優雅內斂，白色皮革與金色錶圈撞出清新氣質，不論是穿正裝或是日常休閒都能配戴！

▲畢業禮物精品配件 。（圖／翻攝自官網）

▲Michael Kors腕錶，NT$6,200。（圖／Michael Kors）

COACH DAY經典SIGNATURE帆布托特手袋（線上限定）

內行老司機撿便宜肯定會到COACH官網！COACH官網也推出優惠活動，經典SIGNATURE帆布托特手袋直接從萬元變成8千多就能收。托特包以精緻皮革與標誌Signature帆布打造，收納空間相當充足，就連上班用筆電、A4文件都能輕鬆放入。手袋採用簡易方便的搭扣閉合設計，附有便利可拆卸式拉鍊閉合手包，初入職場新鮮人送這咖不會錯。

▲畢業禮物精品配件 。（圖／翻攝自官網）

▲COACH DAY經典SIGNATURE帆布托特手袋（線上限定），折扣價NT$8,400。（圖／COACH）

COACH TABBY 19 手袋

一上市就在櫃上被搶翻的COACH TABBY 19手袋也有加入折扣行列，高雅白色很適合夏天，拋光鵝卵石顆粒皮革保養也相對容易。包款最大亮點就是中央醒目C字扣環，配上皮革吊帶裝飾超吸睛，寬版可調整式斜背帶能讓手袋背起來更舒適自在。

▲畢業禮物精品配件 。（圖／翻攝自官網）

▲COACH TABBY 19 手袋，折扣價NT$9,900。（圖／COACH）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 畢業禮物, 精品

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