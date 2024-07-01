韓星都在畫「肉色眼線」更加清透！畫法公開　眼位下移無痛放大雙眼

文／美人圈

眼線不是畫得粗黑，才可以視覺上放大雙眼，現在韓星都在畫更加清透的「肉色眼線」，不僅放大雙眼效果更好、眼妝更乾淨，還可以縮短中庭，整個人更加減齡！快一起看看肉色眼線怎麼畫？畫法重點？趕緊解鎖2024韓國大熱眼位下移技巧！

2024韓國大熱眼位下移技巧！無痛大眼＋縮短中庭

粗黑眼線已經退燒，現在韓星都在畫這種「肉色眼線」，aespa的GISELLE這次回歸被大讚美貌升級，仔細看她的眼妝，在下眼瞼部位以肉色畫出下眼線，搭配同樣的肉粉色臥蠶，不僅直接將眼型下移，視覺上放大雙眼、還可以讓中庭縮短一截，整個人散發清純感，更重要的是肉粉色調可以增加無辜純欲氛圍，也不會讓眼妝顯髒！

▲aespa GISELLE。（圖／IG@aerichandesu）

眼位下移肉色眼線畫法：

肉色眼線將眼頭畫出下移線

首先選擇一款肉粉色、肉色或是淡淡的紅棕色調眼線，在下眼瞼眼頭下方部位直接畫上一個三角形，將眼頭位置微微往下拉、畫出假的眼頭，這邊建議用可以微微暈開的眼線筆去畫，畫完後可以與臥蠶進行暈染，會比較自然。

▲以肉粉色、肉色或是淡淡的紅棕色調眼線為主。（圖／IG@peripera_official，下同）

下眼瞼平行延伸

這款眼妝重點落在整個下眼影及下眼線部位，所以可以很好地將眼型下移，上眼影部分可以簡單以偏淺的粉嫩色調帶過就好。接著繼續用肉粉色調的眼線畫出下眼線，從下眼瞼中間部位往眼尾外拉出平行線條約1mm左右，比上眼線短一截的長度、形成一個三角區塊最剛好。

肉粉色眼影填補眼尾三角區

畫完眼瞼下至的線條後，可以繼續用餘粉稍微填補眼尾三角區，調整並拉長眼型，起到眼周輪廓修飾感的效果！如果是想要放大雙眼的話，化妝師也推薦可以接著用眼線筆畫在下眼框眼尾位置，直接填補三角區，但是將眼尾眼角微微留白、眼妝會更加乾淨自然。

肉粉色珠光提亮臥蠶

畫完眼瞼下至後，化妝師建議可以搭配臥蠶，讓眼妝更加自然！將整個臥蠶分為前、後半段，臥蠶前半段以珠光色調打亮，打亮位置可以到中間鼓起最飽滿的部位，接著後半段與眼尾ㄑ字的暈染銜接，讓臥蠶更加明顯。接著可以在用扁刷沾取最淺的陰影色調，畫在臥蠶下方的陰影線，記得畫在線上、不要往下掉，眼妝乾淨、輪廓感又深邃自然！

睫毛膏更放大眼型

最後可以再補上眼線及睫毛膏增加眼妝細節，整個眼妝就完成了！以加強輪廓及眼尾開眼角的重點就可以讓內雙、單眼皮有消腫泡的效果，腫泡眼眼妝絕對要學起來！

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