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清透水光底妝是大勢！高光定位畫法教學　增加膨潤感更乾淨自然

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文／美人圈

近年底妝強調「原生光澤感」已經是趨勢，在臉中凹陷、蘋果肌部位增加細緻的光澤，不僅可以營造更加飽滿膨潤的感覺，還可以修飾整體臉部輪廓，但是在容易出油脫妝的夏季，怎麼畫出清透水光感的光澤、而不像油光呢？下面一起看看高光定位畫法，增加膨潤感與輪廓感的同時、還不顯油光，快一起學起來！

高光定位畫法：

提亮鼻基底、法令紋凹陷

第一步先定位在「眼下面中區」，眼下淚溝或法令紋等凹陷溝紋部位，完妝後可以用用扁平眼影刷沾取淺色遮瑕，針對凹陷部位加強提亮，避免因為凹陷出現的陰影讓底妝顯髒，也可以在視覺上讓輪廓顯的更膨潤緊實。比起粉狀高光、溝紋部位更推薦用「淺色遮瑕」提亮，比較不卡紋之外也可以讓肌膚紋理更平滑。

▲水光妝 。（圖／翻攝自IG）

▲第一步先定位在眼下面中區。（圖／IG@thesaem.official、@luna_makeup_official）

反向C字提亮面中

另一個定位點就是「面中反向C字」，避開顴骨、在面中部位畫出一個反向C字，這樣子的畫法可以有感提亮面中，讓視覺往中間靠攏，五官會看起來更加立體集中，同時整個臉部輪廓也有往中間收緊的效果。化妝師也建議，可以先用一般打亮棒或是水光棒輕輕畫在粉撲上，輕輕拍出反向C字即可，底妝會有種水潤的透明感、同時又不會顯油膩。

▲水光妝 。（圖／翻攝自IG）

▲畫出一個反向C字來提亮。（圖／IG@luna_makeup_official）

霧面高光飽滿面中、額頭

大面積的面中或額頭、眉骨部位想要提亮的話，可以進一步用「霧面高光」來提升輪廓感，這些部位一旦多了提亮、在視覺上還會有緊實拉提效果，好像幫整個臉型往上拉提，顯得臉部輪廓感更緊實。完妝後，一樣用鬆散的蜜粉刷沾取適量霧面粉狀高光，輕輕來回刷在想要提亮的部位，上妝時注意可以用「沾點」的方式讓高光更服貼。

▲水光妝 。（圖／翻攝自IG）

▲用霧面高光來提升輪廓感。（圖／IG@happyrim、@wakemake_official）

臉部高點加強輪廓

提升膨潤感後，接著要進一步進行骨相的提亮，才會讓臉部是立體緊實的。骨相提亮可以先找出顴骨部位的最高點，接著以最高點為中、連接眉骨及下巴骨的兩側，這條線就是臉部輪廓線，在輪廓線上以水光棒或是粉狀的高光加強光澤感，整個臉部輪廓會有緊實、在視覺上有提拉並收緊的效果，同時光澤感也相當細緻。

▲水光妝 。（圖／翻攝自IG）

▲骨相提亮讓臉部更立體緊實。（圖／IG@hince_official）

疊加腮紅增加膨潤感、修飾輪廓

要透過高光起到修飾臉型輪廓、增加膨潤感，其實還可以再疊加上腮紅，妝感更亮澤的同時也增加減齡膨潤感！從臉部外側往內刷上的腮紅，可以自然銜接高光，並且在內側稍微上點霧面打亮，修飾面中凹陷感、讓面中及臉型輪廓更飽滿膨潤，而且霧面的高光其實也不太顯毛孔，顯得更加減齡。

▲水光妝 。（圖／翻攝自IG）

▲最後疊加腮紅增加膨潤感。（圖／IG@fwee_makeup）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 底妝, 高光, 打亮, 水光妝

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