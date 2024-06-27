最會「溺愛孩子」星座Top 3 ！第一名無限容忍　永遠把錯推給別人

▲「最會溺愛小孩」星座Top3。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

記者鮑璿安／台北報導

每個人的教育理念不同，但有些星座的家長則更傾向於溺愛自己的孩子，就算犯了錯也認為他是別人帶壞的，以下就公開「最會溺愛小孩」星座Top3！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座非常注重家庭和諧關係，不希望被任何人影響，甚至會逐漸把生活重心都放在孩子身上，認為犧牲自己成就孩子是沒錯的，他們會不斷為孩子提供舒適的環境和物質條件，即便孩子需要學會獨立的時候，巨蟹座也很難達到真正的放手，有意無意之間會繼續幫助他們，其實離不開孩子的是他們自己。

Top 2 雙魚座

雙魚座的家長總是溫柔、苦口婆心，他們對孩子的溺愛是出於內心深處的真誠和關懷，雙魚座非常善於理解孩子的需求，他們會盡力滿足孩子的一切要求，幾乎是有求必應的程度，就是要讓孩子感到無微不至的關懷。即便雙魚心裡知道不可以溺愛，卻總是屈服於孩子的需求，很難對他們說「不」，也變得容易縱容孩子的任性和不良行為。

Top 1 獅子座

獅子座認為自己優越的領導能力能夠教育出非常優秀的下一代，千錯萬錯都不可能是自己小孩的錯，給孩子無止境的忍讓，並且美化他們的行為，當然也寄予厚望，不過和孩子相處時卻容易忽略他們真正的訴求，導致他們容易缺少對生活中獨立性和自主性。而且在獅子座眼中，小孩一輩子是小孩，淘氣搗蛋沒關係，做什麼都可以被原諒的。