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精品後背包實用和時髦兼具！TWICE娜璉同款瘋搶、經典老花投資無悔

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文／美人圈

能夠解放雙手的後背包是外出旅遊的造型加分利器，還不用搞得自己大包小包狼狽不堪，走路都變得自在輕盈！Louis Vuitton作為女孩初入精品的目標首選，也祭出多款實用和時髦兼具的可愛後背包，從經典不敗老花款到韓星同款通通有，入手一顆背一輩子都不膩眼。

▲精品後背包 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲太妍、TWICE 娜璉。（圖／IG@taeyeon_ss、@nayeonyny）

Louis Vuitton後背包推薦

Alma 背包

TWICE娜璉最近瘋狂出鏡的這款LV Alma背包可謂是內行人的低調之選！選用不易刮壞的Epi皮革製作，袋款設有頂端手柄，可作手提時尚攜帶。背包綴以鐫刻掛鎖和皮革鑰匙套，並配備兩個可拆式和可調節長度的肩帶，可作不同的方式搭配攜帶，滿滿細節，一眼就看出好品味。

▲精品後背包 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲Alma 背包，NT$88,500。（圖／Louis Vuitton，下同）

值得一提的是，這款Alma背包亦推出經典Monogram老花版，整體更添復古感，也是很值得購入的一款！

▲精品後背包 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲Louis Vuitton Alma 背包（老花款），NT$84,500。

Montsouris 背包

LV本季值得關注的重點包款自然還有少女時代太妍上身的最新Montsouris背包！結合了辨識度Monogram塗層帆布、搭配牛皮底和天然牛皮飾邊，撞出清新復古氛圍。打開為水桶包型設計，可以隨意擴充的容量能更好放置隨身物品，頂部手把或兩條可調式皮帶完美打造獨特風格。

▲精品後背包 。（圖／翻攝自官網、IG）

Palm Springs Mini

LV Palm Springs後背包也是很入門的款式，店上詢問度一直都很高！採用經典Monogram帆布製作，並綴以柔軟皮革飾邊和金色金屬件，而絎縫肩帶背面設有泡棉墊料，可作肩帶或斜背多種方式舒適攜帶。目前Palm Springs共有迷你和中號尺寸可選擇！

▲精品後背包 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲Palm Springs Mini，NT$79,500

Backup 背包

LV玩味十足的Backup背包以Monogram Empreinte皮革製作，牛皮綴以低調含蓄的Monogram壓花圖案，配上金屬編織鏈帶加持，散發奢華氣息，但又不會過度張揚！其中最搶手的配色非柔和調的櫻花粉莫屬，美到讓人忍不住發出少女尖叫呀！

▲精品後背包 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲Backup背包，NT$117,000。

Venice 牛仔後背包

每年夏天都會重新火起來的丹寧牛仔風LV也跟上了！在最新Remix系列中默默賣翻的就是這咖Venice牛仔後背包，以Monogram Denim帆布製成，配備三個金色鎖扣，分別位於翻蓋及正面兩個外側袋上。背包容量寬敞，足以容納日常必備物品，實用度完全沒再讓。

▲精品後背包 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲Venice牛仔後背包，NT$113,000。

Excursion PM

老花狂粉不能錯過的還有LV Excursion PM！以Monogram帆布製成，飾以皮革飾邊，並融入俏皮活潑的遠足元素，締造無比可愛實用的設計。主隔層配備可調節長度的滑動式搭扣，正面設有兩個帶搭扣的口袋，而金色鏈帶加上頂端手柄，可作多種方式攜帶，一包天天背都沒問題。

▲精品後背包 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲Excursion PM，NT$109,000。

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 精品, 後背包, LV

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