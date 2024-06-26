誠品宣布進駐桃園青埔開千坪大店　IKEA有新鄰居了

▲桃園青埔地區因高鐵和機捷便捷交通，發展受到各界重視。（圖／記者楊淑媛攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今年5月臻鼎科技舉行法說會，董事長沈慶芳向法人透露，預計在桃園青埔興建的總部大樓將與誠品合作，引發網路上一陣討論，近期誠品正式對外公布，將於7月初舉行記者會，正式宣布進駐其總部規劃的賣場空間，而該建築位置就在IKEA桃園青埔店隔壁，預計將為青埔商圈再添一處可逛之處。

誠品生活今（6／26）以「全球PCB龍頭臻鼎科技攜手誠品生活，桃園青埔共同打造嶄新城市人文風景」為名，宣布將在7月對外舉行記者會，表示高鐵桃園站前打造的臻鼎科技企業總部大樓，將與誠品生活合作，進駐打造全新獨棟大店。

據悉該土地面積約2300多坪，位於IKEA青埔店旁，低樓層規劃為賣場，將由誠品生活團隊進駐經營，賣場規模將有數千坪，而規劃詳細內容還需等誠品對外說明。

▼2023年6月農水署與臻鼎於「桃園高鐵站前土地設定地上權案」簽約。（圖／桃園市政府新聞處）

誠品董事長吳旻潔今年股東會才宣布將在忠孝西路、公園路交叉口開設800坪規模中型店，也就是原HOYII北車站地下一樓的位置，預計今年9月開幕，其B1新店有連通道，可通往隔壁凱薩飯店，且能透過捷運系統連接大亞百貨、站前新光三越，共同經營的「諾貝爾健康廣場」，據悉將進駐誠品書店，誠品生活與部分餐飲，另也會結合藝術創作及展覽活動。

▲誠品將進駐原「HOYII北車站」地下一樓9月開幕。（圖／翻攝自HOYII官網）

