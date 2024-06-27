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皮膚科醫師教A酸乳膏3招正確使用法！黑頭粉刺、閉口、毛孔全改善

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▲▼ 皮膚科醫師教A酸乳膏正確3用法 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師分享正確使用A酸乳膏，改善粉刺、閉口、毛孔問題。（圖／翻攝IG@goodal_official、@aoihamada）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@aoihamada、@abib.official

說到改善痘痘、粉刺，除了用酸類保養品，你一定也聽過A酸，除了需經過醫師評估開藥的口服A酸，還有更常見的外用A酸，不少人看重A酸乳膏治療痘痘的效果，會自行購買回家使用，但用後刺痛、脫皮，粉刺痘痘還沒改善，皮膚先受不了。皮膚科醫師劉靜就分享A酸乳膏的3大正確使用法，幫你改善閉口、粉刺、毛孔粗大等問題，重回細緻平滑好肌膚。

▲▼ 皮膚科醫師教A酸乳膏正確3用法 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃閉口粉刺

建議於睡前使用，在溫和清潔臉部後，先將臉擦乾，將A酸乳膏擠出黃豆大小，用棉花棒沾取，薄塗於閉口粉刺處，如果有輕微乾燥脫皮是正常現象，做好保濕即可。一天一次即可，其他區域正常保養。

＃黑頭、白頭粉刺

溫和清潔後擦乾臉，做好基礎保濕，再用棉花棒沾取A酸乳膏，薄塗於黑頭、白頭粉刺局部。一天一次即可，白天要做好防曬，另外要注意，孕婦哺乳期不建議使用。

▲▼ 皮膚科醫師教A酸乳膏正確3用法 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃毛孔粗大

溫和清潔後擦乾臉，將保濕乳和A酸乳膏以1：1比例混合，塗抹在毛孔粗大的部位，如果出現明顯的刺激感，就先洗掉，後續要做好保濕舒緩。另外，不建議和水楊酸、壬二酸（杜鵑花酸）、果酸等刺激成分疊加使用。

劉醫師指出，維A酸乳膏為角質溶解藥，不是抗生素，所以也沒有大家擔心的耐藥性，其具有調節表皮角質形成細胞分化，改善毛囊、皮脂腺導管角化，溶解粉刺及抗發炎的作用，主要用於治療痤瘡，針對粉刺、閉口、丘疹、膿包、結節、囊腫等皮膚問題。另外，劉醫師也提醒，使用A酸乳膏要先建立皮膚的耐受度，循序漸進地增加A酸乳膏在臉上的停留時間。

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