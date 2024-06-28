NewJeans新造型美翻混搭丹寧！CK量身設計「東京表演服」帥又甜

記者鮑璿安／台北報導

南韓人氣女團NewJeans近日在東京巨蛋舉辦「Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome」粉絲見面會，團員們超有活力的表演感染粉絲們，就連服裝造型也能掀起話題，這次身穿Calvin Klein量身打造的丹寧裝登上舞台，洋溢超強青春氣息。

NewJeans此次舞台表演服為Y2K千禧美學中標誌性的丹寧造型，而且是Calvin Klein特別為她們量身設計的個性化款式，每一件服裝都融合了雷射雕刻的品牌經典標誌圖案，以及訂製的Calvin Klein與NewJeans圖案，讓女孩們在舞台上更加閃耀。





▲MINJI穿上寬鬆靛藍色丹寧夾克以及無袖圓領T恤 。（圖／品牌提供）





▲HANNI頂著一頭少年感十足的耳下短髮，身穿帶有雷射雕刻的淺色夾克搭配直筒牛仔褲 。（圖／品牌提供）





▲DANIELLE 。（圖／品牌提供）

MINJI穿上寬鬆靛藍色丹寧夾克以及無袖圓領T恤，瀰漫中性甜酷氣息；HANNI頂著一頭少年感十足的耳下短髮，身穿帶有雷射雕刻的淺色夾克搭配直筒牛仔褲，將丹寧穿出個性化盡顯活力面貌。而DANIELLE、HAERIN則運用白色的Modern Cotton內衣進行疊搭，HYEIN更換上了學院風格的白色泡泡襪，跳起舞來模樣動人亮麗。

▲ NewJeans Danielle赴台北101 CELINE店。（圖／記者湯興漢攝）

NewJeans擁有強大影響力，在2022年出道後就被封為「怪物新人」，年僅19歲的Danielle也是時尚圈炙手可熱的新星，今年3月她正式成為Celine的品牌大使，日前首次正式來台現身台北101 CELINE店，她綁起俏麗高馬尾，看起來狀態相當好，穿著大地色排扣翻領洋裝曬出姣好身材比例，拎上VICTOIRE翻蓋包敬業帶貨。