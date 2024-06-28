fb ig video ETtoday search mobile

NewJeans新造型美翻混搭丹寧！CK量身設計「東京表演服」帥又甜

>

記者鮑璿安／台北報導

南韓人氣女團NewJeans近日在東京巨蛋舉辦「Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome」粉絲見面會，團員們超有活力的表演感染粉絲們，就連服裝造型也能掀起話題，這次身穿Calvin Klein量身打造的丹寧裝登上舞台，洋溢超強青春氣息。

NewJeans此次舞台表演服為Y2K千禧美學中標誌性的丹寧造型，而且是Calvin Klein特別為她們量身設計的個性化款式，每一件服裝都融合了雷射雕刻的品牌經典標誌圖案，以及訂製的Calvin Klein與NewJeans圖案，讓女孩們在舞台上更加閃耀。

▲▼ NewJeans 。（圖／品牌提供）

▲MINJI穿上寬鬆靛藍色丹寧夾克以及無袖圓領T恤 。（圖／品牌提供）

▲▼ NewJeans 。（圖／品牌提供）

▲HANNI頂著一頭少年感十足的耳下短髮，身穿帶有雷射雕刻的淺色夾克搭配直筒牛仔褲 。（圖／品牌提供）

▲▼ NewJeans 。（圖／品牌提供）

▲DANIELLE 。（圖／品牌提供）

MINJI穿上寬鬆靛藍色丹寧夾克以及無袖圓領T恤，瀰漫中性甜酷氣息；HANNI頂著一頭少年感十足的耳下短髮，身穿帶有雷射雕刻的淺色夾克搭配直筒牛仔褲，將丹寧穿出個性化盡顯活力面貌。而DANIELLE、HAERIN則運用白色的Modern Cotton內衣進行疊搭，HYEIN更換上了學院風格的白色泡泡襪，跳起舞來模樣動人亮麗。

▲▼朴寶劍 NewJeans Danielle赴台北101 CELINE店。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼朴寶劍 NewJeans Danielle赴台北101 CELINE店。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼朴寶劍 NewJeans Danielle赴台北101 CELINE店。（圖／記者湯興漢攝）

▲ NewJeans Danielle赴台北101 CELINE店。（圖／記者湯興漢攝）

NewJeans擁有強大影響力，在2022年出道後就被封為「怪物新人」，年僅19歲的Danielle也是時尚圈炙手可熱的新星，今年3月她正式成為Celine的品牌大使，日前首次正式來台現身台北101 CELINE店，她綁起俏麗高馬尾，看起來狀態相當好，穿著大地色排扣翻領洋裝曬出姣好身材比例，拎上VICTOIRE翻蓋包敬業帶貨。

關鍵字：

K-pop, NewJeans, CalvinKlein, 丹寧裝, 舞台表演

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

「一句話就回頭」最念舊星座Top 3！冠軍一遇到挫折就開始懷念從前

「一句話就回頭」最念舊星座Top 3！冠軍一遇到挫折就開始懷念從前

星巴克5款星冰樂今買一送一！限時8小時揪咖半價喝

星巴克5款星冰樂今買一送一！限時8小時揪咖半價喝

《墨雨雲間》15大霸氣金句：「不管世人如何議論我，討人厭，活千年」

《墨雨雲間》15大霸氣金句：「不管世人如何議論我，討人厭，活千年」

妮可基嫚合體15歲女兒完美複製神基因！惡魔「米蘭達」現身網看呆了 皮膚科醫師教「高效頸部護理法」　只要3步驟跟顯老頸紋說再見 「5款香氛護手霜」必買　助你養出一雙纖纖玉手 最會「溺愛孩子」星座Top 3 ！第一名無限容忍　永遠把錯推給別人 畢業禮物萬元下搞定！精品包款配件初入職場必備　LV卡片套價格太甜 10年後想成為怎樣的自己？4個問題「先考慮失敗再做決定」 4個香港必買小眾牌！小資價格入Cafuné質感包、Jennie針織套裝超萌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面