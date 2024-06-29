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皮膚科醫師教「曬後黃金修護期」3步驟！有效告別紅癢痛也不曬黑

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▲▼ 皮膚科醫師教曬後黃金修護期3步驟 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲夏季陽光強烈容易曬傷，皮膚科醫師教曬後黃金修護期3步驟。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@abib.official

夏季最可怕的除了炎熱高溫，強烈的陽光紫外線也讓人容易曬黑、曬傷，尤其曬後肌膚發紅發燙、刺痛敏感讓人不適，該怎麼緩解才好？皮膚科醫師劉秀麗就表示，不想曬黑、曬傷，除了要防曬，更要懂修護！她提醒，曬後一定要抓住黃金修護期，做好修護3步驟，就能告別可怕的紅、熱、癢、痛，以後就算去海邊玩也不用怕！

＃曬後1～3小時：降溫

曬後趕快移動到陰涼處、空調下，用面紙包裹住冰過的礦泉水並拿來貼臉，重複貼臉、拿下、再貼臉，這樣來回幫皮膚降溫，減少熱損傷。

▲▼ 皮膚科醫師教曬後黃金修護期3步驟 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃曬後48小時內：舒緩修護

曝曬後當晚，先把A醇、酸類等功能性保養品停掉，一定要先做好舒緩修護，減少光損傷。

建議可以使用含有維他命B5（泛醇）成分的舒緩修護霜，將舒緩修護霜取出約2個指節的量，均勻厚敷在臉上，像是臉頰泛紅、紅癢明顯的人，可以再多上一層。厚敷約15分鐘後，用化妝水沾濕的化妝棉輕輕擦掉，乾性肌可以再薄擦一層過夜。若是脖子、手臂也曬紅了，也可以厚敷一層舒緩修護霜，幫助緩解泛紅刺痛。

▲▼ 皮膚科醫師教曬後黃金修護期3步驟 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃曬後一周：修護抗老

當曬後的紅感淡了，劉醫師建議繼續使用成分單純的保濕修護霜，鞏固肌膚屏障修護。不想曬黑、長斑點的人，在皮膚狀態恢復好以後（肌膚不紅不癢、沒有脫皮等情況），可以用溫和的酸類保養品，幫助剝脫老廢角質，配合菸鹼醯胺、熊果素（熊果苷）等產品，幫助避免色素沉澱。

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關鍵字：

保養, 護膚, 防曬, 曬黑, 斑點, 曬傷, 曬後, 修護, 舒緩, 步驟, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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