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癌症仍是國人10大死因！女性5種婦科檢查定期追蹤超重要

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

平時在家庭、工作、育兒多頭跑，身兼數職的妳有多久沒有停下腳步，關心自己的健康呢？根據衛生福利部111年統計，國人十大死亡原因「癌症」始終居於高位，其中乳癌、卵巢癌、子宮頸癌更分別為女性死亡原因第2及第7、8名。 今天就來分享5項專業醫生推薦女性必做的婦科檢查，及早發現不適及早治療。

Lip Intimate Care,優那絲蜜,保養,私密肌,。（圖／品牌提供）

婦科檢查一：乳房檢查

根據衛生福利部統計，台灣每36分鐘就有一位女性罹患乳癌，因此乳房檢查是絕對不可忽視的一環，乳房檢查包括：女性每月定期自我檢查、乳房攝影和乳房超音波。其中「自我檢查」是乳癌檢測中最簡單、最直覺能觀察到乳房的異狀的檢查，而且在家就可以執行，女性一般可在20歲開始定期自我檢測。

1. 自我檢查

因為乳癌的病灶多位於身體表面，容易觸摸，可藉由每月定期自我檢查，早期發現早期治療，而且方式簡單，在家就能施作。一般女性建議在經期結束後一周實施，因為經前的乳房會受到荷爾蒙變化，而時常感到乳房漲痛、變硬，若在此時檢查容易摸到小硬塊，建議檢查應選擇在經期後較合適；若為經期不固定的女性，則可以安排每月固定一天檢查。

●  沐浴前：雙手舉高過頭，觀察乳房和乳頭的大小及形狀是否改變、及皮膚是否有皺摺凹陷，或乳頭是否有分泌物，然後放下雙手，重複觀察。

●  沐浴時：以指腹順時針方向，由胸部外緣項乳頭方向仔細輕壓乳房和腋窩，確認是否有硬塊；用拇指及食指輕輕擠壓乳頭，觀察是否有滲出分泌物，並感受乳頭或周圍是否有腫塊，左右兩側乳房重複上述動作。

●  沐浴後：躺下用枕頭或毛巾墊高手臂或頭部，以指腹輕按腋窩、乳房，感受是否有硬塊囊腫，並重複上述動作。

2.乳房攝影

適合40歲以上或乳房較大的女性，因為X光攝影對組織鬆弛的乳房有較高的解析能力，可以監測到微小的鈣化點，或自我檢查時手部觸摸不到的硬塊，且比較不受人為主觀判斷影響，準確率在70~90%，X光片還可以保留追蹤，做不同時期的比較。

依美國癌症協會的建議，45歲以上的女性應每年進行乳房檢查一次。目前，台灣國健署有補助45歲至69歲女性及40至45歲二等親內（祖母、外婆、母親、姐妹、妯娌）有乳癌家族史的女性，每兩年一次乳房攝影篩檢費用。

3. 乳房超音波

是一種非侵入性的檢查，對身體沒有傷害或副作用，也沒有放射線的問題，適合40歲以下的女性檢測，因為乳房緻密度高，脂肪較少，可利用超音波的反射，再將反射的音波資訊傳送至電腦而整合出乳房影像，並搭配醫師觸診檢查。若腫塊摸起來是浮動、平滑的，可能是良性囊腫或腺瘤；若摸起來是硬的、邊緣不規則的，則惡性的機率較高。在檢查中有發現不正常的腫塊，可以根據醫師建議搭配乳房攝影或切片，進一步檢查 。

雖然乳癌看上去有些可怕，但根據資料統計，只要透過定時定期檢查，有高達8成5的女性在乳癌初期（第0、1、2期）就能發現異狀，並即時治療，因此平時再忙碌也別忘了的關心一下自我健康。

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婦科檢查二：子宮頸抹片檢查

子宮頸癌同樣為台灣女性癌症好發率相當高的癌症之一，但仍可以透過子宮頸抹片檢查及早發現並及早治療。子宮頸抹片檢查過程非常簡單，醫師使用刮棒輕輕在子宮頸外圍的表面細胞，抹於玻片上，經過染色後，陰性反應表示正常，陽性反應則須做進一步檢查。子宮頸抹片檢查通常針對已經有性為的女性（若過久沒有性行為的女性，也建議每隔3年做一次檢測），30歲以上的女性，國民健康署補助每年一次免費宮頸抹片檢查服務。若是陰性反應表示正常，陽性反應則須做進一步檢查。

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婦科檢查三：人類乳突病毒（HPV）檢測

人類乳突病毒是一種常見的性傳播病毒，常見的子宮頸癌、口腔癌、菜花等疾病都受到此病毒影響。而除了透過HPV檢測能查出是否感染高危型HPV外，透過子宮頸抹片檢查中的採樣一樣可以檢測出是否感染高危型HPV，因此建議兩項檢查可以一起施作，尤其是已經有性行為或有子宮頸異常情況的女性，可透過定時定期檢查，及早治療。若子宮頸抹片檢查及HPV檢測皆為陰性，子宮頸抹片檢查則可以延長至三年一次。

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婦科檢查四：骨質密度檢查

透骨質密度檢查可用來檢查骨骼健康狀況、是否有骨質流失問題，並提供適合的骨質保養建議，例如增加鈣質攝取、適量運動等，來預防骨質疏鬆和骨折⋯等問題。

一般建議30到40歲時，就可以進行第一次骨質密度檢查，以了解成熟時骨質總量，若這時發現骨質狀態不佳，可以及早發現及早改善。而進入更年期時的女性也應再次檢查，停經後的女性會因為雌性激素分泌急速降低，導致骨質流失速度會更加嚴重；65歲可以再一次檢查，以追蹤骨質是否有大量變化。

另外，如為20到30歲的年輕人，有不良的飲食習慣，如長期抽煙、酗酒、喝咖啡、缺乏運動、 體動過輕、家族病史⋯等，也應做一次骨質密度測量，提早預防；骨質密度如有發現偏低需要治療時，也須定期作骨質密度追蹤檢查，才可偵測病況變化與治療成效。

婦科檢查五：陰道超音波

是一種侵入性檢查，檢查時間約為5到10分鐘，檢查前不需要準備任何特別事項。建議月經不規律、經痛、子宮出血等婦科疾病、不孕症或懷孕初期的女性施作，因為是侵入性檢查，若為無性經驗的女性，則是建議改以腹部超音波為主要檢查。 透過超音波探查子宮、卵巢等器官狀況，可幫助更進一步檢查婦科問題，像是子宮肌瘤、子宮內膜異位症、卵巢囊腫等婦科疾病，幫助女性早期發現潛在的婦科問題，並即時提供適當的治療建議和追蹤。懷孕期間也可以透過陰道超音波，更有效的追蹤胎兒的發育情況。

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