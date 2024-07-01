fb ig video ETtoday search mobile

星巴克7／1「冰飲買一送一」　路易莎黑卡第二杯7折

>

▲星巴克買一送一,星冰樂,星沁爽,冷萃。（圖／業者提供）

▲星巴克今冰飲買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天熱浪持續發威，沒到中午就有破30度高溫，星巴克今（7／1）推冰飲買一送一，上午11點後特大杯揪咖分享就能現省一半，路易莎7月針對黑卡會員，推上午11點前咖啡第二杯7折優惠，伯朗咖啡館本周一，針對儲值卡自家會員，也推飲品任選兩杯，低價品項免費的優惠。

▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

星巴克今推出「擁抱夏天 沁涼必備 好友分享日」活動，從上午11點起至晚上8點止，消費者至店購買兩杯特大杯口味皆一致的「冰飲」，其中一杯由星巴克招待。優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。不提供優惠門市請看文末列表。

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／業者提供）

路易莎7月起針對黑卡會員優惠調整，從原來11點前咖啡第二杯半價優惠，調整成「第二杯7折」優惠，此外還有「超值早餐+1元飲品升級美式黑咖啡」、「11點後飲品＋蛋糕，蛋糕可享9折」，以及「憑黑卡點數5點換任一飲品9折」。而伯朗咖啡館7月仍續行會員每周一以Lounge卡儲值金付費，飲品可享買一送一，優惠品以低價者計。

星巴克不適用好友分享門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 路易莎

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

不理婚變傳言！陳妍希：愛情裡面沒有輸贏、對錯之分

不理婚變傳言！陳妍希：愛情裡面沒有輸贏、對錯之分

「5個方法」教你早早入睡　睡前1小時不要滑手機是關鍵

「5個方法」教你早早入睡　睡前1小時不要滑手機是關鍵

營養師曝「剉冰配料熱量圖鑑」　天熱消暑這樣吃不怕胖

營養師曝「剉冰配料熱量圖鑑」　天熱消暑這樣吃不怕胖

沒廣告也默默熱賣！「隱藏保養好物」盤點　Kanebo美肌水、蘭芝賣破1700萬瓶 今星巴克黑咖啡好友分享　明天7／1還有冰飲買一送一 坤達放話「做得到32蹲」　擁20只天梭海星腕錶「每天開抽屜挑一只」 夏日時髦感「背心穿搭」範本　同色系、簡約風格穿出帥氣與自信 超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色 釜山新開海景咖啡廳根本韓版聖托里尼！必吃海女婆婆現捕海鮮拉麵 沒上紅毯太可惜！A-Lin、艾怡良壓軸頒獎禮服美炸　知情人都發現竟是撞牌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面