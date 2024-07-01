I人必學4招「低內耗」人際關係技巧　練習獨處是一件珍愛自己的事

文／Workworks職場人

「原本以為是好朋友的人突然變冷淡、訊息明明已讀卻收不到回覆⋯⋯」職場人們有過以上的經驗嗎？只要有一點點風吹草動，為此感到心煩意亂而陷入不安，本篇編輯將分享《什麼是真正的朋友》書籍，帶領職場人們掌握如何培養低內耗的人際關係！

低內耗人際關係相處

1.成熟大人的相處方式

即使已經一腳踏進大人的世界，但終究還是人際交往這條路上的初學者！在職場人們還不熟悉成熟的相處方式前，因為彼此都還不成熟，容易情緒不穩定，無法考慮到對方的心情，直接把當下的情緒宣洩在對方身上，產生摩擦爭吵，假設與朋友之間發生不愉快的事情，不妨換個想法，刻意用比較輕鬆的感覺來面對，不必太過煩惱，只要理解到對方也是因為還不成熟才會有此作為，自己也會變得輕鬆很多！

2.別人要怎麼做，是你無法控制的

知名作家阿德勒曾說「所有人際關係的紛擾，都是因為一腳踩進別人的課題裡，或是別人闖進自己的課題裡所引起的」，職場人們必須學會「課題分離」，區分成自己所能控制的事、不能控制的事就不要煩惱，舉例來說，假設原本感情很好的朋友突然變冷淡，你明明什麼都沒變，改變態度的是對方，那這就是「別人的課題」，再怎麼煩惱都無法改變現況，唯一能告訴自己的是「這不是我能控制的事，或許可以稍微拉開一點距離，觀察一下狀況」，想培養低內耗的人際關係，重要地是專注在自己的課題上，思考自己想怎麼做。

3.跟合不來的人好好相處，是必要的「生存能力」

與合不來的人也能相處愉快的能力，比找到志同道合的朋友更為重要！職場上倘若遇到相處不來的同事，千萬不要硬碰硬、不要互相傷害，選擇用平心靜氣地交流，並在必要時互助合作，我們必須透過接觸不同的人，面對各式各樣的狀況，才能反覆練習與人相處的方法，只要能與其他人建立良好的關係、互相幫忙，就能活得輕鬆許多！

4.不怕孤獨，其實是一件珍愛自己的事

與朋友相處很重要，但是必須把自己看得更重才行！倘若一個人太害怕獨處的話，心態容易變得扭曲，就連欺負自己的人或素行不良的朋友也會牢牢抓住不放，作者在書中建議職場人們「你最重要的朋友其實是你自己，一定要這麼想」，只要能接受獨處的自己，就不會覺得一個人很丟臉、很悲慘，也能讓自豪與自尊在內心紮根，這麼一來就能讓心態變得更強大，其實不怕孤獨，才是一件珍愛自己的事！

以上「4招低內耗人際關係」技巧，職場人們都學起來了嗎？

Source：《什麼是真正的朋友》＠博客來

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