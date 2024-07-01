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安格斯12星座一周運勢7／1～7／7　金牛開出桃花、雙子職場人間清醒

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

海王星這周加入逆行的行列，這周天際的土海冥之逆也正式成立！對於牡羊座來說，旁人的關懷看似溫暖，卻容易成為你的潛在的壓力源，特別是職場上期待愈大，得失心愈重，也讓你頗有施展不開的反效果。愛情上即便是自由戀愛市場，也難免會在意旁人評價，單身者容易陷入「尬戀」迷思，走入一段曖昧委屈的關係中。

金牛 4.21～5.20

大環境因應行星的變化，也在無形中帶來了懷古的思維，對於金牛來說，前人的教誨會是這周的幸運符碼，老氣橫秋的氣質不但不加齡，反而能為你帶來智慧與內斂的光采，未來這周戀愛行情提升，儘管工作、人際表現平淡，但感情頗有一枝獨秀的好運，魅力放送之下能開出小朵桃花，是屬於單身金牛的好日子。

雙子 5.21～6.20

儘管環境中存在了無數變化因子，仍能把大小事化無如常運行！這周迎來三星逆轉的挑戰，無疑也為雙子的任務增添了難度，好在有太陽二宮的支持力道，狀況愈是混亂雙子越是能躍入核心解決問題，不論在職場上或是人際，「人間清醒」的寶座都非你莫屬，唯獨感情彷彿走入墨雨般的雲間，剪不斷理還亂，當心捲入複雜關係。

巨蟹 6.21～7.21

巨蟹座這周仍走在多吉星應援的運勢高原期，儘管旁人風雨欲來，卻頗能隔岸觀火，事實上當個清明的旁觀者就是你這周的幸運撇步，人際上避免涉入是非，以免幫了倒忙自己也一身腥。工作表現平步青雲，順運之下還能連帶拉抬戀愛市場，單身者緣分值提升，不過凡事忌急、忌快，穩紮穩打的表現才能受到貴人注意。

獅子 7.22～8.22

獅子這周可別忽略了小改變所帶來的複利效應，在火日相位之下，這周就算不積極不熱烈，也能心平氣和的坐收進展紅利，特別是在工作及理財上，試著做些和以往不同的改變，也許就能創造出驚人的效果。可惜感情仍處在打底期，小小的曖昧還需要多點耐心才會成形，有對象者頻繁的口語爭論已默默造成關係傷損，對於愛你的人，別老愛逞一時口舌之快囉！

處女 8.23～9.22

土性強大的處女座愈是處在風雨飄搖的境地，愈能發揮遇強則強的韌性，這周職場上能憑藉著自體毅力默默上爬，頗有笨鳥慢飛的好運，特別是在人際上旁人慢慢理解你外冷內熱的特質，就算你板著一張臉依然能有不錯的人氣，可惜感情仍是欲振乏力，單身者緣分未至，但也別太排拒應酬聚會場合，預作鋪陳也不是件壞事。

天秤 9.23～10.22

雖然日子如常的過，但天秤座也如常的從容，這周的天秤座運勢整體上平步青雲，工作沒有大災大誤，生活也大都能在掌控中，然而得當心海王逆行的觸角已伸進了運勢中，無形的消極感正悄悄的拖慢了天秤座的感情節奏，這周人際、愛情都顯得十分被動，雖然邀約少了但時間也並沒增多，反而更要當心忙碌對身體的不良影響。

天蠍 10.23～11.22

雖然你也理解保持好心情才能迎來好氣場的道理，不過近期在海冥雙逆的影響下，天蠍會比平時更容易走心，動不動就被情緒拉著跑，特別是感情上被動悲觀，即使緣分來臨也未必能守住，人際更是反覆倒退，不過低調也不見得是壞事，反而能帶你遠離一些是非，只要走出陰鬱，過了這波低谷就會愈來愈好喔！

射手 11.23～12.21

儘管三星逆行之亂帶來了沉重的低氣壓，不過也別小看了太陽熊熊熱力帶來的正能量，射手這周可說是受惠於太陽的幸運星座之一，積極正面的態度能助旺工作和人際，就算是單身射手也能暫且擺脫孤寂，頗有粉嫩桃花臨門，唯獨金錢上亮起紅燈，消費用度得懂得為自己踩踩煞車，別在月初就要節衣縮食啊！

摩羯 12.22～1.19

夏日的高溫高日照默默加重了摩羯的疲備感，這周的你「放棄抵抗」的態度明顯，不僅懶得努力，連向來熱愛的追劇嗑CP也都一派冷淡，土海冥逆行下，摩羯少做少錯是對的，但也要保持靈魂的活性，試著開始一個新的健身、節食計劃，或投入一段新的人際關係，只要多一點動力，就多一個翻轉死氣沉沉運勢的契機。

水瓶 1.20～2.18

大環境行星的異動對水瓶來說負面效果大於正面，這周無論工作、人際都免不了會迎來一場硬仗，不過感情和財運能開出紅盤，單身水瓶小有邂逅、桃花緣分，人氣不弱，金錢上進財的管道增多，能透過兼差接案擴增荷包，瓶兒也可運用這些好運截長補短逆轉災禍，避免勞心勞力的工作以及爾虞我詐的人際壞了所有好心情。

雙魚 2.19～3.20

土、海逆行之亂這周就降生在雙魚本命宮位，山雨欲來的效應不可輕忽，這周首要就是得搞定人際，不清楚的轉述，會讓彼此誤解更深，比起靠旁人傳話，一對一溝通更直接有效，另外也別小看了網路的後座力，這周得當心無心的網路對話成為有心人截圖作亂的依據。感情上的相知相惜不僅能讓情分更深，也能成為前進的動力！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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