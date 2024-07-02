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飛天小女警超萌聯名開吃！必收周邊＆包裝一次看　馬卡龍甜甜包超吸睛

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

飛天小女警控真的要失心瘋啦！頂呱呱50周年Ｘ飛天小女警25周年跨界合作，打造「美好派對聯萌」，除了有繽紛的限定美食新品外，還有絕對必收的周邊！

經典卡通《飛天小女警》中的花花、泡泡、毛毛，以及反派魔人啾啾、他一同躍上限定包裝，包括野餐盒、派對桶、飲料杯通通都能看見人氣角色以Y2K風格設計呈現，無論是打卡拍照還是拿來收藏都超級讚。

除了萌到不行的包裝外，還有經典單品換上新裝，「馬卡龍甜甜包」、「馬卡龍雞肉串」有著花花、泡泡、毛毛的各自代表顏色。「馬卡龍甜甜包」不同顏色外皮搭配不同口味的內餡，粉色甜甜包內餡為玫瑰草莓，綠色內餡為抹茶紅豆，藍色內餡則是焦糖布丁，7／3開賣，一盒6入售價99元。

8／1登場的「馬卡龍雞肉串」與「雞排本色」共同合作無色素之天然粉漿，打造出三色馬卡龍雞肉串，紅色雞肉串採用紅麴風味，綠色雞肉串則是抹茶風味，藍色雞肉串則使用梔子花風味，香氣四溢讓人聞到就忍不住口水直流。

如果你的口味偏重鹹，那麼可以嘗試「金沙鹹蛋黃粉」，撒進頂呱呱的地瓜薯條或台味薄皮炸雞上，美味馬上再升級。只要購買派對餐或超值套餐就能免費獲得「金沙鹹蛋黃粉」，或是可以額外加購19元。

至於周邊則有微甜刺繡棒球帽、飄飄雲朵手提包、輕輕雲朵飲料提袋、美好隨行吸管杯可以加購。除此之外，還有5款「飛天小女警造型磁鐵盲袋」滿額活動，只要消費滿$350元，就可免費獲得，而且還是只送不賣，還不準備手刀收藏嗎！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 飛天小女警, 頂呱呱, 聯名, 美食

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