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愛美又能保護地球！Sisley、一生之水推出環保包裝抗全球暖化

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▲▼減少瓶瓶罐罐！美妝香水推出環保包裝 。（圖／品牌提供）

▲美妝的包材設計在環保和質感中取得平衡。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

地球暖化、天災頻傳讓永續環保更加被重視，為了響應並喚起大家的關注，許多美妝品牌早已投入減塑包裝、空瓶回收、減碳、動植物保育等計畫，而近來全球暖化影響你我生活甚鉅，必須得從減少碳排放做起，請善用美妝補充瓶，減少瓶瓶罐罐的消耗與浪費，變美同時又能愛護地球。

▲▼減少瓶瓶罐罐！美妝香水推出環保包裝 。（圖／品牌提供）

▲▼減少瓶瓶罐罐！美妝香水推出環保包裝 。（圖／品牌提供）

▲Sisley的護唇膏和明星精華推出可補充蕊心。

隨著全球環保意識的提升，現代人對於保養產品的選擇不再僅限於功效，環保和可持續性成為了全新關鍵指標。Sisley持續在包裝中不斷創新，提高包裝的可回收性，在維持高品質的同時，積極尋找對環境影響較小的解決方案。

▲▼減少瓶瓶罐罐！美妝香水推出環保包裝 。（圖／品牌提供）

▲一生之水採用不含塑料的木瓶蓋。

香水也能結合環境永續，一生之水紫羅蘭淡香水和薰衣草淡香水皆含有高達9成的天然成分，不僅是純素配方，且天然原料皆以負責任的採集方式、同時符合並尊重公平交易原則取得，堅持從每個最細微的環節中為保護生態盡一份心力。瓶蓋包裝採用了全球著名的專利木瓶蓋，不含塑料，瓶身含有 20% 的 PCR 再生玻璃（不含瓶蓋），外盒包裝則是來自於全球最受認可的國際 FSCTM 認證森林。

▲▼減少瓶瓶罐罐！美妝香水推出環保包裝 。（圖／品牌提供）

▲醉象的乳霜補充瓶，設計方便好替換。

醉象推出明星乳霜補充瓶，幫你精省荷包，同時又很環保愛地球，聰明簡單的設計，讓你輕輕一推就可方便替換，為此還推出乳霜特惠組，正貨搭配補充瓶的多種組合，讓你直接囤貨不手軟，同時幫助對抗全球暖化多一份心力。

關鍵字：

環保, 美妝, 減塑, 可持續性, 永續

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