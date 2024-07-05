汐止iFG遠雄廣場新美食街登場　紐約爆紅圓可頌也買得到

▲汐止遠雄廣場美食街改裝，新增新美食選項。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

暑假來臨，汐止遠雄廣場近期進行了一系列的改裝升級，新改裝的美食街甜品區和主題餐廳，以及新開幕的親子遊樂設施近期登場，瞄準在地小家庭與親子客。同時也推出了一系列夏季活動，希望吸引更多遊客前來消費。

汐止遠雄廣場美食街的改裝為此次升級的重點之一，B1甜品區在7月重新開幕，除了原有的順成蛋糕和Mister Donut升級改裝外，還引進新品牌包括龜記、鮮芋仙和S.R Croissant，為甜食愛好者提供了更多選擇。S.R Croissant開賣風靡全球的紐約圓可頌，讓消費者不用出國就能品嚐到這道話題美食。

除了美食區，遠雄廣場針對親子娛樂設施也再升級，新開幕的SuperWings交通小鎮，提供全台獨家的室內駕駛樂園，模擬真實交通環境，讓孩子在玩樂中學習交通知識。另一個新設施貝兒絲樂園則提供親子手作料理DIY等活動，加上原有的遊樂園，一條專屬兒童的「遊樂街」也在賣場成形，號召家庭客能不畏炎夏與雨天，都能輕鬆帶小孩去放電。

為了吸引更多客流，遠雄廣場表示，7／6與7／20將舉辦「Summer好日 公益胖卡市集」，結合美食、音樂和公益義賣，並邀請街頭藝人表演，當天將有數十台美食胖卡餐車聚集，提供各式各樣的美食選擇。另暑假期間還有2場舞林大賽。

▲百貨趁暑假來臨推新餐飲吸客，環球購物中心推出屏東市首間「巴蜀大爺酸菜魚」。

Global Mall屏東店引進米塔集團旗下的川菜料理品牌「巴蜀大爺酸菜魚」，於商場5樓正式開幕。這是巴蜀大爺首次在南台灣和百貨商場亮相，專注於時下最受歡迎的酸菜魚料理，為年輕族群和家庭聚餐提供新的美食選擇。

業者表示，即日起至7／7內用消費點選酸菜魚、番茄魚或麻辣魚（2人或4人份）可享五折優惠；7／8日起消費滿500元，可獲得總價值500元的餐點優惠券，供下次消費時使用。

大江購物中心今年進行全館店櫃改裝，除年初改裝完成的「時尚繽紛」及「粉漾潮流」二大主題區，引進ROBINMAY、D+AF、PROMESSA等品牌挹注活水及業績。近期已完成新櫃改裝的AS、Ure、SEIKO等30家品牌，而南桃首家「Woosa洋食鬆餅屋」，也於6／28正式對外開幕。





Woosa洋食鬆餅屋主打超人氣招牌商品「雲の鬆餅」、全天日系洋食、獨家湯丼飯及漢堡排，滿足老饕味蕾，雙人餐有奶油松露野菇貝殼麵、嫩煎牛小排咖哩飯、芒果冰淇淋鬆餅、唐揚炸雞及兩杯氣泡飲，售價1,308元。另為歡慶「Woosa洋食鬆餅屋」進駐大江購物中心，特別推出獨家新品「朵朵冰」，有二種口味雪山鮮奶、泰式奶茶，開幕期間點購可獲贈限量「朵朵冰扇」，送完為止。