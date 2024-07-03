fb ig video ETtoday search mobile

「追到就不珍惜」星座Top 3！第一名時刻留意新對象　交往後落差最大

>

▲星座,獅子座,摩羯座,雙子座,占卜,愛情。（圖／tvn_drama IG）

▲「追到就不珍惜」的星座Top 3。（示意圖／翻攝自tvN）

記者鮑璿安／綜合報導

許多人交往前後的態度轉變之大，就好像變了一個人，確定關係之前各種獻殷勤、無微不至，但是真正交往後就開始不珍惜對方，有種熱情燃燒殆盡的感覺，以下就公開「追到就不珍惜」的星座Top 3。

Top 3 牡羊座

牡羊座對待感情秉持著一股新鮮感，即便自己沒有那麼喜歡對方，也會有意無意之間去撩，認為反正目前是朋友關係，追追看也沒關係，若是對方太容易追到，或是太容易受到他們情緒影響，一下子升格戀人關係，反而會讓牡羊不願意好好珍惜眼前的人。所以一定要讓他們覺得若即若離，始終隔著一段距離，摸也摸不透才是最好的相處方式。

Top 2 水瓶座

水瓶座相當慢熱，同時喜歡有距離感的關係，他們會美化心中所欽慕的對象，但是隨著關係越來越緊密，打破了這些美好的幻想，便會讓水瓶一時之間反應不過來，寧可一直在美夢中不要醒過來，他們始終認為確定關係之前才是戀情最美好的狀態，因此容易給人「追到就不珍惜」的感覺。

Top 1 射手座

射手座在感情中以新鮮和刺激為目標，他們相當需要自由，不喜歡被控制的感覺，在追求對方的時候，會暫時先把你放在第一位，不過這不代表他就會聽你的所有話，他們還是會斟酌什麼才是自己要的，一旦有新的獵物出現，射手座便會轉移注意力。然而等到正式進入戀愛關係，會讓射手認為太過於穩定了，不如以前隨傳隨到、體貼關懷，堪稱交往前後差異最大的星座。

► 最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在

關鍵字：

星座, 運勢, 水瓶座, 射手座, 牡羊座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

看到拖鞋還是可樂？測驗你的真實個性是怎麼樣的人

看到拖鞋還是可樂？測驗你的真實個性是怎麼樣的人

伊能靜：三伏天是最佳瘦身時間　保證瘦「三伏心法」公開

伊能靜：三伏天是最佳瘦身時間　保證瘦「三伏心法」公開

「追到就不珍惜」星座Top 3！第一名時刻留意新對象　交往後落差最大

「追到就不珍惜」星座Top 3！第一名時刻留意新對象　交往後落差最大

不挨餓輕鬆瘦！營養師教「佛系減肥」9秘訣：喝湯先撈掉油 日本皮膚科醫師推薦3種「抗衰老早餐」：水果選對才有用 熬夜加班還不能睡？「3個方法」幫助提升精神　工作更有效率 57歲李若彤超凍齡有一套！「防曬3寶」教你曬不黑也曬不老 凡士林3種超外掛用法！去黑頭、當香膏　效果媲美專櫃保養 懶得找朋友、總是自己看電影？5點證明妳愛上了「獨處的時光」 不靠顏值卻超有異性緣　4個特質自帶「好感體質」最吃香

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面