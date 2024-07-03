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85度C開賣超夯「花邊千層布蕾」　日賣200顆想解饞免排隊

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▲85度C開賣千層布蕾。（圖／業者提供）

▲85度C開賣千層布蕾。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天正是吃甜點的好時機，連鎖咖啡店85度C宣布開賣今年爆紅的花邊千層布蕾甜點，主打酥脆千層餅皮與滑嫩蛋塔餡，份量還比一般蛋塔大，實在是沒有什麼好挑剔的了，開賣後反應熱烈，想解饞不用到名店排隊，單顆售價65元。

85度C近期開賣話題超夯的「千層布蕾」，外型有如花朵般綻放，千層塔皮的波浪花邊看了就超療癒，內有布蕾蛋塔內餡，開賣後頗受好評，業者表示單店最高一天可熱賣200顆，成為麵包坊最暢銷的熱門商品。如果突然想買一顆解饞，免去名店排隊到85度C就能買得到。

▲85度C開賣千層布蕾。（圖／業者提供）

▲85度C開賣千層布蕾，單顆售價65元。

85度表示，每顆千層布蕾都是由麵包師傅每日手工捏製，經過烘烤後，外層酥皮披上金黃色澤，口感酥脆，中間的蛋塔餡有軟綿滑嫩、蛋香濃郁的口感，還帶點淡淡焦糖香，份量也比一般蛋塔大顆，單顆售價65元，4顆特價240元，全台僅26家85度C限定開賣，每日限量販售。

▲IKEA 2024榴槤季即將開跑。（圖／業者提供）

▲IKEA再推榴槤霜淇淋，此為資料照。（圖／翻攝IKEA新莊店紛絲團）

無論你對榴槤有什麼態度，總之IKEA夏天限定的「榴槤季」即將登場了，這次可不只大家想的那麼簡單，共有3種不同品種的榴槤將輪番上陣（有人不知道榴槤其實還有不同品種的嗎？），絕對讓嗜吃榴槤的消費者感受到滿滿的誠意，7／1正式開賣，假日炎炎去IKEA吹冷氣享受榴槤氣息吧。

▲IKEA 2024榴槤季即將開跑。（圖／業者提供）

▲IKEA 2024榴槤季即將開跑，榴槤風味霜淇淋甜筒售價20元。（圖／業者提供）

IKEA將於7月推出夏季限定榴槤主題美食，包括三款不同品種的榴槤風味霜淇淋，將陸續在7月至8月期間於全台IKEA門市登場，7／1上市香甜溫和的入門款「D888甘榜榴槤霜淇淋」、7／15由口感厚實綿密的「D24蘇丹王榴槤霜淇淋」接棒，最後7／29榴槤界之王「D197貓山王榴槤霜淇淋」壓軸登場，最平易近人的榴槤盛宴就在IKEA啦。

▲IKEA 2024榴槤季即將開跑。（圖／業者提供）

▲榴槤風味霜淇淋杯裝，依日期提供3款品種，售價45元至85元不等。

對於想嘗試但又怕榴槤味太重的消費者，IKEA推薦7月初上市的甘榜榴槤霜淇淋，強調這款霜淇淋香氣溫和，口感偏甜，適合初次品嚐榴槤的人。中旬推出的蘇丹王榴槤霜淇淋則甜度適中，果肉厚實綿密，讓人回味無窮。月底壓軸登場的是被譽為榴槤之王的貓山王榴槤霜淇淋，以其濃郁香氣和細緻口感，愛好者可給機會嚐嚐看。

▲IKEA 2024榴槤季即將開跑。（圖／業者提供）

▲榴槤披薩，售價199元。

除了冰品，IKEA瑞典餐廳還推出兩款榴槤熱食「榴槤披薩」與「榴槤菠蘿包」，榴槤披薩將榴槤結合起司，帶出鹹甜交織的滋味；榴槤菠蘿包以酥脆外皮包裹濃郁的榴槤內餡，搭配卡士達醬，成為午後甜點的新選擇。

▲IKEA 2024榴槤季即將開跑。（圖／業者提供）

▲榴槤菠蘿包，售價65元。

關鍵字：

甜點, 85度C, 千層布蕾, 蛋塔, 夏日

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