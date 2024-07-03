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Jo Malone攜手柏靈頓熊推出橘子果醬香水、SABON香絮巴黎系列飄仙氣

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記者曾怡嘉／綜合報導

炙熱的夏季，不少品牌推出酸甜可口的香氣，聞起來振奮人心，Jo Malone攜手英國柏靈頓熊推出暖橙果醬香水，SABON則是以巴黎為發想，以黑醋栗與檸檬皮果香揭開香水序幕。

▲▼jo malone香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼jo malone 香水。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 暖橙果醬香水，100ml，6,050元。

今年7月Jo Malone London攜手來自英國的柏靈頓熊，準備與大家來場溫馨又奇妙的邂逅。柏靈頓熊頭戴一頂大大的紅帽子、身穿藍色風衣，帶上它最愛吃的橘子果醬，與英國經典香氛品牌Jo Malone London首度跨界合作，透過限量聯名商品與限定包裝，分享時刻傳遞美好心意的慷慨贈禮美學。

▲▼jo malone香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲柏靈頓熊限量禮盒包裝。

以柏靈頓熊的最愛－橘子果醬為靈感，驚喜亮相的暖橙果醬香水，與品牌推薦的三款經典香氣：鼠尾草與海鹽、罌粟花與大麥及絲柏與葡萄藤糅香搭配，一同裝入期間限定的柏靈頓熊限量禮盒包裝，將繽紛童趣的柏靈頓熊行李箱、格紋野餐盒等，化為滿載溫暖心意的禮物。

▲▼jo malone香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

SABON獻上夏季限量──香絮巴黎系列，以法式經典調酒──皇家雞尾酒為靈感，巧妙融合黑醋栗與檸檬皮的清甜果香，交織著馥郁的紫羅蘭和水仙花，感受光影下花都街頭的點點滴滴。

▲▼jo malone 香水。（圖／品牌提供）

▲SABON 香絮巴黎 宣言香水，30ml，1,280元。

香絮巴黎香調以著名的法國調酒-皇家雞尾酒作為靈感，將黑醋栗揉合紫羅蘭香氣，輕噴上身創造清新的夏日氣息，SABON宣言系列香水介於淡香精與身體香氛噴霧之間，帶給人最舒適迷人的感官體驗。

關鍵字：

香水, 聯名商品, 限量禮盒, 夏季, 清新

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