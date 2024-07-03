舒淇帶貨Bottega Veneta「降落傘包」！鬆弛感編織、消暑薄荷綠超可愛

記者鮑璿安／綜合報導

BOTTEGA VENETA編織新包再度報到，全新Parachute系列包如其名，「降落傘」般的可愛外觀直接著陸在大家心中，打造出鬆弛感俐落享受，連品牌大使舒淇也搶先演繹一番，多種配色，你愛哪一款？





▲Bottega Veneta 品牌大使舒淇日前在看秀時，上身了全新Parachute包。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta 品牌大使舒淇日前在看秀時，上身了全新Parachute包，她身穿黑色深V洋裝，肩背上寧靜消暑的薄荷綠色包款，整體由內而外散發的時髦感不需要多說，也讓這款包更具話題性。





▲Parachute設計語言持續著重在品牌經典的 Intrecciato 編織手工藝。（圖／品牌提供）

Parachute設計語言持續著重在品牌經典的 Intrecciato 編織手工藝，緊密的皮革編織出勻稱線條，廓形則是下寬上窄，以細長的編織手柄連接，如同降落傘一般的可愛外觀，而標誌性的黃銅 Knot 繩結元素也沒有缺席，結合實用性和精湛的工藝備受矚目。該系列推出了小型與大型兩種尺寸，色系方面也順應夏日風情，帶來清爽的薄荷綠、優雅的鼠尾草色與經典的棕色，展現獨特的時髦氛圍。

▲Milano鎖扣細節借鑒了品牌另一個標誌包款Iside。（圖／品牌提供）

此外，義大利國寶級皮件品牌Valextra新包型Milano，同樣秉持著優越的工藝處理方式，包身選用品牌標誌性的小牛皮革，襯裡則是採全麂皮材質製成，擁有可調節皮革繫帶，搭配易於開闔的磁吸扣與充裕的內部空間，鎖扣細節借鑒了品牌另一個標誌Iside，承襲核心DNA美學。而且飾扣無論是開或是合上皆有不同風貌，打造出從容、簡約的高級鬆弛感，若想找尋一顆不輕易過時的大尺寸包款，想必Milano是很好的選擇。