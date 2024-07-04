《度華年》7愛情金句：女人最不應該的，就是敗在對男人的幻想上

記者鮑璿安／台北報導

趙今麥、張凌赫主演的古裝輕喜劇《度華年》，兩人產生奇妙的化學反應，劇情講述了大夏朝的長公主李蓉與當朝首輔裴文宣穿越時空的情感糾葛，當中經典台詞對愛情的獨到理解也引起討論。

▲度華年 。（圖／翻攝自度華年微博，以下同）

1. 其實我一生，並沒有真的憎恨過秦真真，一個女人若憎恨她的情敵，無非就是覺得，自己在感情這場競爭中，並沒有勝算，於是她就希望，對方有多麼令人惡心，是自己的愛人瞎了眼，可我不需要這樣的安慰。



2. 我冰雪聰明知書達理，錢財權勢於我而說不過是點綴，像我這樣的女子，你不當我問我為什麼不等你，你當問的是，憑什麼要我等你。



3. 你當知道，有些傷痛一旦發生過，便很難再愈合，尤其是我生在皇家，對感情忠貞度的要求，近乎苛刻。



4. 作為你的丈夫，除非從我的屍體上踏過去，不然別人別想動你一分一毫。



5. 女人最不應該的，就是敗在對男人的幻想上。



6. 直到我遇見了一個人，她悲傷我就會緊張，她只要一笑，我就覺得這世界再無寒冬，她看上一隻髮簪，我會把它記在心裡，天氣若是變了，我會擔心她會不會被雨淋，她離家數日，我會思之若狂，我恨不得每天一封家書告訴她。



7. 若非要說我有什麼遺憾的話，也只有你，我真的喜歡過也失去過的，我真的愛過你，你究竟明不明白我內心的心之所切，心之所想。