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必備夏日香氛新作！diptyque暖陽香、L’Objet翠鳥讓人沐浴地中海陽光下

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供、記者張毓容攝

香氣不僅能創造回憶，也能打造各種美好情境，像是一到夏季，就讓人聯想悠閒度假感或熱力奔放的明亮愉悅氛圍，即使不能隨時出發去小島度假，也能透過香氛的魔力帶著想像力漫遊世界，享受盛夏。像是以下近期香氛新作，都是一聞就能讓人徜徉在夏日氣息中，或有著正適合夏季時使用的明亮清新香調。

▲▼ 夏日香氛盤點 。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲CHANEL 嘉柏麗水漾香氛，50ml，NT$4,800；100ml，NT$6,850。

今年夏季，香奈兒為洋溢著馥郁花香的經典香氛嘉柏麗（Gabrielle）推出「清新明亮」版的嘉柏麗水漾香氛。全新嘉柏麗水漾香氛繚繞著4種白花清香：帶有異國風情、香氣馥郁的茉莉；璀璨且交織果香的依蘭依蘭；清新燦漾的橙花；以及散發奶油甜香、充滿女性優雅氣質的格拉斯晚香玉，其中格拉斯晚香玉經重新萃取帶出前所未有的綠色草本香調。獨特花香主調更注入莓果香氣，增添晶亮氣泡感，嗅聞起來更明亮有活力，香氛顏色也從嘉柏麗系列原先的金色，變為全新玫瑰金色調，從香氣到視覺都一起輕盈起來。

▲▼ 夏日香氛盤點 。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲L’Objet 翠鳥淡香精，50ml，NT$5,400；100ml，NT$8,200。

集結許多質感小眾品牌、深受時尚潮流人士喜愛的10X，7月初首間街邊門市「10X松菸概念店」正式開幕，同時也帶著多款香氛新品登場。像是創立於比佛利山莊的藝術傢飾品牌L’Objet，旗下香氛是由不同大師級調香師打造，最新「翠鳥淡香精」則是傳奇調香師Jean-Claude Ellena所調製，以地中海陽光燦爛的野生景觀為靈感，由柚子、葡萄柚開啟活力香氣，中調則帶出豆香脂、奇異果氣息，最後飄散出檀香和白麝香，讓人聯想起落在溫暖岩石上的成熟柑橘，完美頌揚出地中海活力明亮的魅力。

▲▼ 夏日香氛盤點 。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲diptyque 限量暖陽淡香水，100ml，NT$5,200。

diptyque再度推出限量夏日系列，致敬休閒舒適的夏季時光，以限量暖陽香調為主打，並邀請法國藝術家Alexandre Benjamin Navet創作包裝圖案，打造出輕盈愉悅又絢爛多姿的多款限量商品，呈現出地中海的絢爛盛夏風情。限量暖陽淡香水富含花香調及果香調，小海灣邊仙人掌果的香氣，伴隨佛手柑的香氣，還有鳶尾與茉莉相映成趣，就像沐浴陽光下，重現地中海自然風情與獨特仙人掌營造的夏日氣息。

▲▼ 夏日香氛盤點 。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲香墅旅程 芒通檸檬香水，50ml，NT$2,880；100ml，NT$3,980。

以「在法國蔚藍海岸的金黃色陽光下，啜飲一杯檸檬氣泡冰飲」的愜意時光，作為想像藍圖打造的「芒通檸檬香水」，是一款特別適合夏天沁涼香氛。採用多種沁人心脾的南法花果材料，特調出一瓶清爽又振奮人心的可口香氛，以香甜不酸澀的芒通檸檬、香櫞、羅勒、薄荷、馬鞭草，加上最後來一筆的雪松與玫瑰木，讓甜而不酸的芒通檸檬蘊藏一抹沉穩優雅的法式魅力。

關鍵字：

香氛, 香水, 香精, 淡香精, 夏季, 夏日, 香奈兒, CHANEL, diptyque, L’Objet, , 香墅旅程

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