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侯佩岑、賈靜雯都愛編織包！BOTTEGA VENETA「Citta」早秋混色更可愛

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記者鮑璿安／綜合報導

BOTTEGA VENETA為話題編織包款「Citta」 與 「Cha Cha」換上全新色澤，這顆編織包秉持著百搭性質，深受女星侯佩岑、賈靜雯、李英愛喜愛，無論是在活動場合或是街拍中上身，都散發時髦氣息，新色更是不可忽視的焦點！

▲BOTTEGA VENETA編織包款「Citta」 與 「Cha Cha」 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA編織包款「Citta」 與 「Cha Cha」 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA編織包款「Citta」 與 「Cha Cha」 。（圖／品牌提供）

▲侯佩岑、賈靜雯、李英愛示範BOTTEGA VENETA編織包款「Citta」 。（圖／品牌提供）

侯佩岑以針織開衫搭配牛仔褲的輕鬆打扮，示範這顆Citta編織包，暗黑編織紋理和若隱若現的金屬圓環，默默散發鬆弛感；賈靜雯、李英愛則在派對中，換上花卉裝飾黑色禮服以及具有流動感的長裙，完美彰顯個人品味。

▲BOTTEGA VENETA編織包款「Citta」 與 「Cha Cha」 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA編織包款「Citta」 與 「Cha Cha」 。（圖／品牌提供）

▲「Citta」 與 「Cha Cha」混色編織新色  。（圖／品牌提供）

BOTTEGA VENETA在2024春夏迎來的新成員「Citta」 與 「Cha Cha」包款，Citta在義大利文之中有著「城市」之意，此款包寓意實用主義，呈現出高雅講究的造型外觀，低調的金屬圓環點綴在側身，輔以充滿動態感的的流蘇元素，也可自由移動肩帶長短，從初始到完工，將耗盡約莫32公尺長的皮革條。Cha Cha廓形則更扁平，名字令人想起跳舞的樂趣與腳步聲，透過可拆卸式的肩背設計，將實用的肩背包搖身一變成為輕鬆愜意的手拿包。

▲BOTTEGA VENETA編織包款「Citta」 與 「Cha Cha」 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA編織包款「Citta」 與 「Cha Cha」 。（圖／品牌提供）

▲CHA CHA 混色編織皮革肩背包NT$154,600 。（圖／品牌提供）

早秋新色也一併公開了，以混色編織訴說自然靈感，混入多達三種清新色調，綠、藍、紫點亮全身裝扮，無論是如礁石般沉穩的色調，還是如棕櫚葉般綠意盎然的質感，都讓人彷佛置身於自然之中。

▲▼ Valextra 。（圖／品牌提供）

▲▼ Valextra 。（圖／品牌提供）

▲Milano鎖扣細節借鑒了品牌另一個標誌包款Iside。（圖／品牌提供）

此外，義大利國寶級皮件品牌Valextra新包型Milano，同樣秉持著優越的工藝處理方式，包身選用品牌標誌性的小牛皮革，襯裡則是採全麂皮材質製成，擁有可調節皮革繫帶，搭配易於開闔的磁吸扣與充裕的內部空間，鎖扣細節借鑒了品牌另一個標誌Iside，承襲核心DNA美學。而且飾扣無論是開或是合上皆有不同風貌，打造出從容、簡約的高級鬆弛感，若想找尋一顆不輕易過時的大尺寸包款，想必Milano是很好的選擇。

關鍵字：

BOTTEGAVENETA, 編織包, Citta, ChaCha, 時尚

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