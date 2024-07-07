夏天就變油頭人？專家教清爽去味秘訣：洗髮前「多一步」超重要

▲專家教洗髮前加一步，擺脫油膩恢復清爽蓬鬆秀髮。（圖／翻攝IG@abib.official、@kkmmmkk）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

受到台灣氣候潮濕影響，許多人都有頭皮容易出油的困擾，明明前一天晚上才洗頭，隔天下午就變得油膩，尤其夏季悶熱難耐，高溫不僅會造成頭皮出油量增加，使頭髮容易扁塌，更會導致頭皮發癢及異味等困擾，且頭皮因為有大量毛髮覆蓋，在清潔上更需要多加著墨。屈臣氏美容顧問就分享，只要在洗髮前多加一步驟，就能幫你調理髮肌健康，擺脫油膩、皮屑、搔癢、頭氣味等惱人頭皮問題。

針對有大量出油困擾的民眾，屈臣氏美容顧問建議，在日常洗髮前先使用具有淨化功能的頭皮淨化液或專為頭皮設計的去角質產品，取適量產品塗抹於頭皮並搭配輕柔按摩，能有效溶解一整天的油脂並軟化頭皮角質，避免角質過度堆積，充分按摩後再以清水沖洗乾淨。之後再挑選適合自己頭皮膚質的洗髮產品，以指腹輕輕按摩搓揉的方式進行一般的洗髮程序，即可徹底潔淨頭皮。

【可搭配頭皮淨化&洗髮產品】

▲juliArt 甘草次酸角質淨化液（故宮版），220ml，NT$1,080。



juliArt 明星商品甘草次酸角質淨化液萃取漢方中醫經典藥材「甘草」，將其活性成分結合現代髮肌保養技術，打造不含藥性成分的液態洗髮精，以甘草次酸複合物去除頭皮與髮根處的「固態油脂」，漸進式控油及調理頭皮，同時透過檸檬酸複合物溫和軟化頭皮老廢角質，改善頭皮毛孔阻塞問題，今年夏天更攜手國立故宮博物院推出限定聯名版，化身清朝乾隆皇珍藏藝術瑰寶，精緻妝點家中洗沐空間。

▲艾瑪絲 森系列5α高效控油洗髮精，400ml，NT$580；1000ml，NT$1,200。



為因應各式頭皮養護機能需求，艾瑪絲推出全新6款升級「森系列洗髮精」，以漸淨式三重植效，全面潔淨洗護頭皮健康－淨化、調理、養護，深入毛孔溫和潔淨。像是5α高效控油洗髮精，專為油性頭皮研發，以明星成分小分子甘草次酸複合物搭配地衣萃取、山葵萃取和絕佳控油力5α酯化鱷梨油，調理皮脂分泌，揮別油膩厚重不適，維持清爽零油肌，讓頭皮清新健康每一天。

▲HAIR RITUEL by Sisley 賦活重升深層潔淨髮精露，200ml，NT$3,200。



獨家配方高嶺土，能吸附分泌過剩的皮脂，清潔頭皮上的髒汙和殘留物，搭配瓜哇萃取物、香芹籽萃取物及維生素E、乙酸酯、天然紅沒藥醇，可改善油脂分泌過剩問題，深層淨化清潔，同時紓緩髮肌不適、延緩老化。

▲歐舒丹 草本淨涼深層潔髮霜（限量），150ml，NT$1,260。



於洗髮前使用，宛如頭皮的吸油面膜，透過普羅旺斯歐薄荷萃取有效沁涼紓壓，結合能淨化髒污吸附油污的活性碳、幫助吸附多餘皮脂的活膚鋅，天然蔗糖微粒有效深層潔淨頭皮，搭配指腹輕揉按摩，溫和去除頭皮老廢角質、舒緩清潔頭皮，把阻塞的毛囊瞬間清空。

▲阿葵亞 淨水賦活洗髮精(控油型)，600ml，NT$259。



淨水賦活洗髮精使用獨特淨味平衡技術和檜木精萃，能讓頭皮清爽潔淨，洗後散發清新香氣，尤其「控油款」特別添加「瞬吸油脂配方」及薄荷精萃，能減緩頭皮出油、洗後沁涼爽快，且還添加含有氨基酸的「水潤光澤髮芯賦活成分」，能長效保濕，不會因控油效果而使髮絲乾澀，洗後觸感輕盈柔軟。

▲東森自然美 BIO UP蘊活泌境強健洗髮精，500ml，NT$1,980。



BIO UP將人氣「根源強健洗髮精」配方，全面升級推出全新「蘊活泌境強健洗髮精」，添加「健髮黑科技」外泌體成分，結合專利瑞士喚黑胜肽、Neo 17御髮科技及BIO UP獨家雞尾酒配方等4大專利，能重新賦活頭皮、豐盈髮絲，防止髮絲斷裂，強健頭皮屏障，形成強效育髮配方，維持髮根健康。