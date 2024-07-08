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夏日香氛新作盤點！Chanel嘉柏麗清新版、diptyque暖陽香讓人沉浸地中海

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供、記者張毓容攝

香氣不僅能創造回憶，也能打造各種美好情境，像是一到夏季，就讓人聯想悠閒度假感或熱力奔放的明亮愉悅氛圍，即使不能隨時出發去小島度假，也能透過香氛的魔力帶著想像力漫遊世界，享受盛夏。像是以下近期香氛新作，都是一聞就能讓人徜徉在夏日氣息中，或有著正適合夏季時使用的明亮清新香調。

▲▼ 夏日香氛新作盤點 。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲Dior 迪奧香氛世家 夏日度假限量版 伊甸岩度假香氛，125ml，NT$10,900；250ml，NT$16,100。

今年夏季，Dior香氛世家推出「限量夏日度假系列」，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri重新詮釋經典Toile de Jouy約依印花圖騰，以充滿度假風情的璀璨色彩演繹盛夏風光，為3款精選夏日香氛「伊甸岩度假」、「晚夏茉莉」、「陽光假期」穿上一縷仲夏熱情。其中「伊甸岩度假」巧妙地融合了木質和花香元素，伴隨著海岩受風吹拂所帶來的天然礦物和植被的氣息，茉莉花香散發著溫暖陽光的氣息，與海洋香調相互交織，彷彿將人帶入蔚藍海岸的度假勝地，沉浸在完美的伊甸岩香氛中。

▲▼ 夏日香氛新作盤點 。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲ARMANI PRIVÉ高級訂製淡香水花園系列 巴比倫香根草，50ml，NT$5,200；100ml，NT$7,650。

在11款「ARMANI/PRIVÉ高級訂製淡香水花園系列」中，香根草是唯一一款以神話花園為靈感的香氛，亞曼尼先生想像著昔日古希臘的巴比倫空中花園，重現出的冷宮冷冽氣息。以厚實的香根草為主基調，傳遞宮廷階梯大地與泥土所煥發的煙燻木質調，接著揉和法國香檸與溫暖清爽的小豆蔻，完美襯托冬宮花園榮景，冷冽堅毅破冰而生，純粹乾淨的令人嚮往。

這款更是周興哲夏日愛用香氛，他形容這款香氣就像是把自己沉入冰川中，周邊圍繞香根草與檸檬交織的冷冽香氣，沁透療癒感官神經，讓緊繃心情頓時獲得放鬆暢快。

▲▼ 夏日香氛新作盤點 。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲LOEWE 伊比薩島星幻假日淡香精，50ml，NT$4,015。

LOEWE每年夏季都會西班牙伊比薩島夢幻選物店 Paula’s推出限定聯名夏日系列，Paula’s Ibiza香水系列則是不定期於夏天限時推出。今年Paula’s Ibiza香水系列終於迎來首款淡香精「伊比薩島星幻假日淡香精」，融合了果香、木質和琥珀調，以清爽的梨子、多汁的芒果香氣與芳香的柏樹樹脂相互交織，雪松木的深邃、檀木的柔和與琥珀的礦物氣息，更加凸顯了椰奶的甜香與香草的清香，並將西班牙岩玫瑰作為基礎的琥珀香調融入其中，深化並貫穿了前中後調，散發著令人陶醉的氣息，宛如穿上夢幻迷人的伊比薩島星空。

▲▼ 夏日香氛新作盤點 。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲WA:IT 人。柚香水，100ml，NT$5,780。

義日香氛WA:IT是日本和義大利兩種文化的混血，結合日本傳統美容儀式與義大利的精湛工藝，創造出一系列療癒香氛和保養品。品牌產100% 取自植物來源，不使用任何可能對環境有害的成份，其中「人。柚香水」如其名以柚子為主要香調，調配義大利的招牌水果西西里柑橘，並以無花果、梨子、紅茶、櫻桃樹、牡丹與玫瑰等可口的花果在其中穿插點綴，完美融合東西方香氛特質，創造出香氛層次豐富、耐人尋味的夏日柚子園。 

▲▼ 夏日香氛盤點 。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲CHANEL 嘉柏麗水漾香氛，50ml，NT$4,800；100ml，NT$6,850。

今年夏季，香奈兒為洋溢著馥郁花香的經典香氛嘉柏麗（Gabrielle）推出「清新明亮」版的嘉柏麗水漾香氛。全新嘉柏麗水漾香氛繚繞著4種白花清香：帶有異國風情、香氣馥郁的茉莉；璀璨且交織果香的依蘭依蘭；清新燦漾的橙花；以及散發奶油甜香、充滿女性優雅氣質的格拉斯晚香玉，其中格拉斯晚香玉經重新萃取帶出前所未有的綠色草本香調。獨特花香主調更注入莓果香氣，增添晶亮氣泡感，嗅聞起來更明亮有活力，香氛顏色也從嘉柏麗系列原先的金色，變為全新玫瑰金色調，從香氣到視覺都一起輕盈起來。

▲▼ 夏日香氛盤點 。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲L’Objet 翠鳥淡香精，50ml，NT$5,400；100ml，NT$8,200。

集結許多質感小眾品牌、深受時尚潮流人士喜愛的10X，7月初首間街邊門市「10X松菸概念店」正式開幕，同時也帶著多款香氛新品登場。像是創立於比佛利山莊的藝術傢飾品牌L’Objet，旗下香氛是由不同大師級調香師打造，最新「翠鳥淡香精」則是傳奇調香師Jean-Claude Ellena所調製，以地中海陽光燦爛的野生景觀為靈感，由柚子、葡萄柚開啟活力香氣，中調則帶出豆香脂、奇異果氣息，最後飄散出檀香和白麝香，讓人聯想起落在溫暖岩石上的成熟柑橘，完美頌揚出地中海活力明亮的魅力。

▲▼ 夏日香氛盤點 。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲diptyque 限量暖陽淡香水，100ml，NT$5,200。

diptyque再度推出限量夏日系列，致敬休閒舒適的夏季時光，以限量暖陽香調為主打，並邀請法國藝術家Alexandre Benjamin Navet創作包裝圖案，打造出輕盈愉悅又絢爛多姿的多款限量商品，呈現出地中海的絢爛盛夏風情。限量暖陽淡香水富含花香調及果香調，小海灣邊仙人掌果的香氣，伴隨佛手柑的香氣，還有鳶尾與茉莉相映成趣，就像沐浴陽光下，重現地中海自然風情與獨特仙人掌營造的夏日氣息。

▲▼ 夏日香氛盤點 。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲香墅旅程 芒通檸檬香水，50ml，NT$2,880；100ml，NT$3,980。

以「在法國蔚藍海岸的金黃色陽光下，啜飲一杯檸檬氣泡冰飲」的愜意時光，作為想像藍圖打造的「芒通檸檬香水」，是一款特別適合夏天沁涼香氛。採用多種沁人心脾的南法花果材料，特調出一瓶清爽又振奮人心的可口香氛，以香甜不酸澀的芒通檸檬、香櫞、羅勒、薄荷、馬鞭草，加上最後來一筆的雪松與玫瑰木，讓甜而不酸的芒通檸檬蘊藏一抹沉穩優雅的法式魅力。

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香氛, 香水, 香精, 淡香精, 夏季, 夏日, 香奈兒, CHANEL, diptyque, L’Objet, , 香墅旅程

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