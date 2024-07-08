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暑假到101觀景台「遊屏東」　新光三越夏日藝術祭小孩超好遛

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▲台北101觀景台、新光三越推出暑假親子活動。（圖／各業者提供）

▲台北101觀景台、新光三越推出暑假親子活動。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

暑假啟航，台北101和屏東縣政府攜手合作，為遊客帶來一場跨越地域的藝術與文化宴席。從7／1至9／30期間，101的89樓秘境花園觀景台將變身為屏東風情展示區；新光三越也推出「2024新光三越夏日藝術季」，超多孩童活動讓你玩不停，為暑期旅遊增添豐富多彩的選擇。

▲台北101觀景台、新光三越推出暑假親子活動。（圖／各業者提供）

台北101與花藝師凌宗湧、屏東縣政府合作，以屏東特產蝴蝶蘭和萬代蘭打造《蕨‧蘭之美》花藝盛宴。台灣有「蝴蝶蘭王國」美譽，蝴蝶蘭更被譽為「蘭花之后」，萬代蘭則以其碩大艷麗的花朵和長久的插瓶壽命受到歡迎，這次展覽不僅在暑假讓觀景台更有看頭，更為即將到來的七夕情人節增添了浪漫氛圍。購買台北101秘境花園觀景台門票的遊客可獲贈屏東特色景點明信片，屏東縣民更可享受8折優惠。

▲台北101觀景台、新光三越推出暑假親子活動。（圖／各業者提供）

▲台北101觀景台、新光三越推出暑假親子活動。（圖／各業者提供）

與此同時，「2024新光三越夏日藝術季」也在全台巡迴開展。首站於7／5在台北信義新天地A9登場，隨後將移師至高雄和台中。展覽涵蓋四大主題，包括世界兒童繪畫巡迴展、小鯊童的美術大探險、信箱裡的紀念品插畫展，以及新藝商號親子選物店。世界兒童繪畫巡迴展匯集了來自34個國家的311件精彩作品，展現了孩童們的創意和想像力。

▲台北101觀景台、新光三越推出暑假親子活動。（圖／各業者提供）

▲台北101觀景台、新光三越推出暑假親子活動。（圖／各業者提供）

此外，新光三越「暑假同樂會」則提供了超過30場活動，包括POLI波力見面會、蘋果劇團表演和各種藝術工作坊等。新光三越則為會員推消費滿額提供多重贈禮，SKMC Family網路會員還可享受9折專屬優惠。

▲台北101觀景台、新光三越推出暑假親子活動。（圖／各業者提供）

關鍵字：

台北101, 屏東縣, 藝術, 暑假, 旅遊

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