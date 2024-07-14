香港精品級優格霜淇淋掀IG打卡　金箔紅寶石、夢幻雲朵4款必吃顏值爆棚

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

炎熱的天氣之下，是不是想吃點冰消消暑呢？來自香港的精品級優格霜淇淋品牌「Smile Froyo」推出台北店限定優格霜淇淋口味「金箔紅寶石」與「夢幻雲朵」，還有優格義式冰淇淋，不但顏值爆棚，味道更是一極棒！

Smile Froyo在2022年進軍台灣，中山南西商圈開設全球首間品牌概念店，希望推廣「One World One Smile」的信念，團隊耗時2年研發「優格義式冰淇淋」（Yogurt Gelato）。義式冰淇淋（Gelato）和美式冰淇淋（Ice cream）除了製作工法略有不同外，最大的差異在於脂肪含量，義式冰淇淋除了熱量、糖量較低外，還富含益生菌。

Smile Froyo採用義大利國寶級Pregel優格冰淇淋基底和日本北海道四葉鮮乳為主要原料，打造醇厚絲滑、清甜不膩，低糖、低脂的冰品，將義式冰淇淋的奶香綿密、優格的酸甜清爽的雙重口感巧妙融合。

金箔紅寶石 Cherry Blossom

將比利時極品紅寶石巧克力配上日本進口草莓Oreo及新鮮草莓，酸甜平衡，再加入櫻花蛋白脆，以及自製脆粒餅乾、莓果爆炸棒，口感酥脆、層次分明，最後再用奢華的食用級金箔做點綴。

夢幻雲朵 Dream Cloud

運用優格霜淇淋及雲朵蛋白脆為主要元素，打造軟綿蓬鬆的晴空意象，配上新鮮進口藍莓和新鮮芒果、自製脆粒餅乾，再用星星魔法棒帶來視覺驚喜，讓整杯霜淇淋瞬間充滿童趣！

芒果四重奏 Mango Fever

夏天一定要吃芒果！消暑限定口味登場，以新鮮芒果搭配芒果布丁，綿滑細膩口感讓人忍不住一口接著一口，精心灑上的熱帶水果棉花糖和自製脆粒餅乾，讓整個口感再提升一個層次，最後附上一口酸爽清涼的芒果雪酪，絕對能讓你吃完暑氣全消！

優格義式冰淇淋

以義大利國寶級Pregel優格冰淇淋基底，再加上法國頂級鮮奶油、日本進口北海道四葉鮮乳、美國進口原味零脂優格，清爽又消暑，吃再多都不會膩。除此之外，還可以搭配Smile Froyo自家甜點主廚所研製的法式小點，包括原味法式脆粒、伯爵脆粒、莓果脆粒、德國三色巧克粒。

Smile Froyo中山概念店

地址： 台北市南京西路25巷18-3號1F（捷運中山站4號出口）

電話：02-25373890

營業時間：周四～周五15：0－21：00、周六～周日13：00－21：00

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