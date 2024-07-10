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特力屋窗戶「液態隔熱紙」室內降4度　單月銷量破千組

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▲窗戶,窗簾,居家,光線,自然光,日照。（圖／unsplash）

▲想居家隔熱，窗戶是重要關鍵。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

時序進入小暑，將迎來一年中最炎熱的時節，每天氣溫飆破30度高溫已成日常，加上今年電費再起漲，百貨與零售通路表示，循環扇、電扇等涼夏商品，均比以往銷量高出兩成，居家降溫成為新趨勢，居家DIY通路特力屋表示，近期一款話題新品「液態隔熱紙」因塗裝簡便、價格親民不到1,000元，單月銷量破千組，成為居家降溫新寵。

▲特力屋居家降溫。（圖／業者提供）▲特力屋居家降溫。（圖／業者提供）

▲USii 液態隔熱紙原價990元，特力屋特價890元。（圖／業者提供）

近期台灣各地持續高溫，氣象專家指出，自六月開始，反聖嬰現象逐漸顯現，預計台灣夏季的氣溫將會持續上升。如何在家中創造涼爽環境，同時應對夏季電價上漲，成為民眾關注的話題。特力屋建議除使用空調和循環扇，還可以從建築物本身入手，利用各種室內DIY降溫產品，來達到更好的降溫效果，今年夏天熱賣的液態隔熱紙就是一例。

▲特力屋居家降溫。（圖／業者提供）

▲特力屋居家降溫。（圖／業者提供）

▲高透光性即便已塗刷也不影響視覺。

「USii液態隔熱紙」可直接塗抹在玻璃窗戶表面。業者表示，塗抹後會在玻璃上形成奈米級隔熱薄膜，有效阻隔UVA和UVB，防止家具因過度曝曬而損壞，且透光性佳，擦拭前後的視覺上不會有差異。根據SGS測試該款液態隔熱紙平均可降溫達到4度至6度。

▲特力屋居家降溫。（圖／業者提供）▲特力屋居家降溫。（圖／業者提供）

特力屋表示，除了液態隔熱紙，還有其他居家降溫產品，如遮光隔熱蜂巢簾和防水隔熱漆。蜂巢簾的特殊設計能幫助隔熱、隔音降噪；防水隔熱漆塗刷在屋頂上，有助於降低室內溫度約5度，為居家環境提供全天候的降溫效果。

▲HOLA公布居家降溫3大關鍵。（圖／各業者提供）

▲HOLA公布居家降溫3大關鍵，善用涼感小物能讓家裡更舒適。

居家品牌HOLA日前公布「居家抗夏全攻略」，提升居家夏日舒適度的三大關鍵在於「空氣循環」、「調節恆溫」以及「嗅覺感受」。首先透過循環扇營造綿密柔和的氣流，能與冷氣形成對流效果，更能避免皮膚感到乾燥不適。其次選擇天然涼感材質製成的坐墊、蓋被等產品，能長效調節體溫並維持清涼觸感。最後則可運用植物香氛驅除悶濕異味，為居家環境注入清新自然氣息。

▲HOLA公布居家降溫3大關鍵。（圖／各業者提供）

▲引入自然系香氛，會有更清新感受。

▲HOLA公布居家降溫3大關鍵。（圖／各業者提供）

▲蜜葉天絲涼被，單人售價1,580元；雙人售價2,180元。

關鍵字：

液態隔熱紙, 居家降溫, 夏季商品, 高溫, DIY

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