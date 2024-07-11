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美美惹人愛！嬌蘭紅寶之吻唇膏推出9款彩殼、蘭蔻幾何線條好精緻

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▲▼美型唇膏。（圖／品牌提供）

▲夏季推出的新款唇膏外型滿分。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

唇膏控看過來！挑選唇膏不僅要挑對色號，唇膏精緻外型設計更是加分要訣，像是嬌蘭的紅寶之吻唇膏，此次推全新9款彩殼可供選擇，蘭蔻的絕對完美柔霧唇膏七夕限定版，宛如天梯般的幾何線條外殼，讓人一眼就愛上。

▲▼美型唇膏。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏，2,750元。

嬌蘭紅寶之吻唇膏，每款珠寶彩殼每年都會推出限定款，今年升級為全新極致保養款唇膏，共推出40款色選，搭配緞光或絲絨質地，給予消費者更多選擇。全新彩殼設計採用環保手法，9款珠寶彩殼可隨心所欲地客製化，這款經典唇膏的設計也經過改造，外觀更顯現代，尺寸稍微縮小，也變得更輕量。

▲▼美型唇膏。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻 絕對完美柔霧唇膏2024七夕情人節限定版，1,480元。

蘭蔻推出絕對完美柔霧唇膏2024七夕情人節限定版，以愛情天梯故事為靈感，運用俐落幾何外型勾勒宛如天梯般的幾何線條外殼，打造精緻手感，每一次拿出唇膏補妝，都令人羨慕。為了七夕限定版，也精心特調3大裸粉色，象徵著愛情不同階段的害羞甜吻，每款柔霧裸粉色選都是心動時朦朧甜感的具像化。

▲▼美型唇膏。（圖／品牌提供）

▲YSL 情挑誘光潤唇膏，1,580元。

YSL打造全新情挑誘光潤唇膏，突破質地與妝感限制，將水嫩光注入雙唇裡，打造最美妝容，6 款水嫩自然色選、不挑膚不螢光，同時以革命性誘光修色科技，根據雙唇酸鹼值變換最適合的色澤，讓美唇宛如天生，突破潤唇膏限制，每款都是百搭色選。

關鍵字：

唇膏, 唇妝, 嬌蘭, 蘭蔻, YSL

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