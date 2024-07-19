女性平均更年期幾歲開始？了解停經年齡、常見症狀與徵兆

文／美人圈

女生大部分平均49歲開始進入更年期，男生平均約56歲開始出現更年期症狀，但還是會根據個人體質有所差異。從中醫《黃帝內經》來看，女生生命週期以7為基數、男生以8為基數，所以女人每七年在生理上會產生大變化，邁入七七（49歲）的時候，即天癸竭，就會進入更年期，對應到現代醫學的平均數字，完全吻合！今天從中醫角度了解停經年齡、常見症狀與徵兆，滋養肝腎與維持陰陽平衡是關鍵！

什麼是「更年期」？停經時就進入更年期嗎？

從中醫角度看更年期，主要是以「天癸」判斷！「天癸」指得是促進人體生長發育和生殖的物質，女子的天癸也意指月經。「天癸」產生，表示身體具備了孕育下一代的能力；相對地，當「天癸」衰竭時，對應到的是卵巢功能衰退，也因此進入更年期。

更年期的徵兆從幾歲開始？應該如何判斷

現存最早中醫理論著作《黃帝內經》說道：女生生命週期以7為基數（男生以8為基數）。所以女人每七年在生理上會產生大變化，邁入七七（49歲）的時候，即天癸竭，腎精愈來愈少，月經開始不規律亂序，從兩三個月一次，漸漸是半年一次，到最後終於停止。

▲楊紫瓊61歲仍保養得好。（圖／IG@michelleyeoh_official）

更年期平均是幾歲？女性更年期年齡都是相同的嗎？

中醫《黃帝內經》對於女生的身體變化，是這樣記載：「歧伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長；二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子；三七，腎氣平均，故真牙生而長極；四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯；五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮；六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白；七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。」

從七來做劃分，在中醫師觀點裡，7歲時乳牙換成了恆齒，頭髮也逐漸茂盛。14歲天癸至，也就是腎氣盛，開始具備孕育生命的能力，也是許多女生的初經時間。21歲生理發育達極限，也是女生最美的時候。28歲身體內外都處在頂峰，是許多女人的事業巔峰。35歲身體開始慢慢衰退，42歲逐漸長出白頭髮，面色開始有憔悴感與老態。直到49歲天癸竭，氣血衰少，逐漸沒有生育能力。

而男生以8為基數，也應證了女生比男生早熟，但也因此早衰。普遍來說 女生更年期約在49歲，男生更年期約在56歲前後 。

▲更年期常見症狀有情緒焦躁、易怒。（圖／freepik）

更年期有哪些常見症狀？

在中醫觀點裡認為，女性停經前後因為腎氣漸衰減，體內荷爾蒙變化引起肌體陰陽失調，而引起心肝脾胃等等臟腑功能紊亂的系列症狀。會出現哪些常見症狀呢？我們整理出了七項大重點：

更年期症狀

①：潮熱、盜汗、心悸

證型來自腎陰虛肝鬱，食療建議黑豆、浮小麥、炙甘草。

②：陰道乾澀、萎縮性陰道炎、尿道炎

證型來自脾腎虧虛，食療建議黑豆、黑芝麻、核桃。

③：情緒焦躁、機動易怒

證型來自肝腎陰虛、肝鬱氣滯，食療建議百合、蓮子、浮小麥、炙甘草、大棗。

④：失眠

證型來自心腎不交、心脾兩虛，食療建議小麥、黑豆、夜交藤（心煩不眠）、龍眼肉、黨參(（多夢易醒）。

⑤：記憶力減退

證型來自腎精腎氣不足，食療建議核桃、芝麻、桑葚、黑豆、黑木耳。

⑥：心血管疾病（女性荷爾蒙降低，使血中膽固醇、中性脂肪增加）

證型來自腎虛血瘀，食療建議山楂。

⑦：骨質疏鬆

證型來自腎陽虛、脾氣虛、肝腎虛，食療建議巴戟天、杜仲、當歸、枸杞子。

▲食補。（圖／美人圈）

為什麼更年期比平均年齡早來？應該如何治療

過去稱45歲以前更年期叫卵巢早衰，但現在早衰年齡已經往前到40歲了！雖然基因遺傳、做過卵巢手術（化療或放療）、免疫性疾病，都有可能造成提早更年期。京都堂更年期障礙治療專科林易萱中醫師提醒，現代人更要特別留意，工作壓力大、過度減肥、熬夜、抽煙這類生活習慣不好，累積所造成的荷爾蒙亂序使更年期提早報到。

如果我們想要延後更年期報到年紀，除了日常作息要盡可能規律，保持穩定的運動習慣，少吃精緻澱粉採低GI飲食原則，多食用豆類及魚肉，補充足夠維生素B6與鋅離子，對於抗老、抗氧化都是很有幫助的！

▲延後更年期報到，養成規律的日常作息。（圖／freepik）

女性更年期的保養，中醫婦科這樣治療

月經即將結束的過渡時期（腎氣漸衰），所出現的一系列症狀和體徵，如潮熱盜汗、心悸失眠、精神疲憊、情緒激動、腰酸背疼、血壓偏高，我們稱為更年期綜合徵，是中醫鬱證、臟躁、虛勞、失眠、心悸、汗症等的範疇。保養與治療上大方向分為「腎陰虛」、「腎陽虛」、「陰陽兩虛」三型。

腎陰虛型

腎陰虛者通常會出現經期遲來或不來、經量偏少、陰道乾澀、性事疼痛不愉快，心情煩躁、腰膝痠軟、皮膚搔癢等症狀，這時候會建議以滋腎養陰為主。

腎陽虛型

腎陽虛型通常月經量多或不來，容易怕冷、腹瀉、頻尿或失禁，下肢腫脹相對較嚴重，這種情況宜溫補腎脾。

陰陽兩虛型

陰陽兩虛型通常會出現頭暈耳鳴，時而發熱時而畏寒，這時候以補腎扶陽、滋養衝任為主。

更年期多為陰虛化火的症狀，此時陰已相對不足，調理方式著重在滋陰補腎。在生活方面要注意飲食不要吃過度辛辣、溫燥的食物，如辣椒、胡椒、紅參、咖哩、 燒烤、炸物等食物，避免過度「上火」。

根據台灣健保資料庫的研究資料顯示，台灣中醫師最常使用的中藥方劑是「加味逍遙散」，治療熱潮紅是「知柏地黃丸」，而「杞菊地黃丸」則是能幫助女生身心平衡和緩解血管舒縮，睡眠障礙中以酸棗仁湯和加味逍遙散最常使用。不過究竟哪款適合自己又該如何對症下藥，還是要尋求專業醫生協助喔！

▲楊紫瓊的日常保養。（圖／IG@michelleyeoh_official）

如何改善更年期症狀？中醫治療方式

更年期的症狀反應，主要為三項因素相互作用的結果：雌激素的消耗速度、老化的心理及生理衝擊。西醫在治療更年期症狀大多以荷爾蒙補充治療為主，中醫則認為更年期症狀發生主因是腎虛，大多建議以藥方搭配針灸穴位，來緩解不適症狀。

林易萱中醫師建議可以多按摩「 太衝穴 」，位置在腳背上，從大拇趾與第二趾接縫向上量2根手指寬，第1中足骨與第2中足骨連結處。另外也可以搭配 「耳穴按摩」 ，透過按壓來刺激自主神經系統，調節神經叢的活動，對於改善更年期睡眠品質，與舒緩放鬆不適都是有幫助的喔！

內分泌、內生殖、皮質下、交感穴

相當於人體的松果體，能調節卵巢功能，健脾益氣與調理經氣，舒緩失眠與月經不順等症狀。

神門、枕穴

能鎮靜心神、補益心脾及鎮痛，是安神定心的要穴。

肝穴、耳尖穴

除煩平躁、安定心緒。

▲耳朵分佈穴位。（圖／researchgate）

你快經歷更年期了嗎？從自我檢測量表評估

有沒有適合的評估表來評估更年期是否來臨？衛生福利部國民健康署提供我們評測量表，18個項目包含熱潮紅、頭暈眼花、頭痛、暴躁、情緒抑鬱、失落感覺、精神緊張、失眠、異常疲倦、背痛、關節酸痛、肌肉疼痛、面毛增多、皮膚異常乾燥、性慾降低、性接受度降低、陰道乾澀、性交疼痛。

▲更年期自我檢測量表。（圖／衛生福利部國民健康署）

0= 沒有 1= 輕微 2= 中等 3= 嚴重 。

總積分超過15分，就顯示你可能已步入更年期囉！趕緊著手調理起來，當個舒服又快樂的優雅老人吧。