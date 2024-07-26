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卡地亞鑽戒閃耀幸福光　豐富設計擄獲情人也寵愛自己

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▲▼Cartier AD 。（圖／公關照）

▲卡地亞鑽戒見證人生重要時刻與幸福時光。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）紅盒是幸福與夢想的象徵，掀開盒蓋映入眼簾的戒指，蘊含百年的璀璨承諾，也見證意義非凡的時刻，愛侶於即將來臨的浪漫七夕情人節，不妨透過品牌旗下C de Cartier系列、Vendôme Louis Cartier、LOVE系戒指，訴說愛情真摯的美好，從小克拉美鑽到鋪鑲華麗款式戒指均備。

卡地亞鑽戒不僅是傳情首選，亦是獻給獨一無二的自己最佳禮物，每一款雋永不凡的設計，為日常裝扮增添動人光彩，而初入職場的社會新鮮人也能藉由小巧美鑽設計，成為激勵自己的動力，閃耀自信光芒。《ET FASHION》依愛情對戒、個性之選與歡慶時刻3大主題，精選卡地亞經典作品，為風格穿搭注入迷人巧思。

▲▼ Cartier換圖 。（圖／公關照）

▲卡地亞紅盒乘載著幸福與夢想。

愛情對戒
卡地亞每項作品均遵循四大設計原則：簡潔線條、精確造型、和諧比例和對細節的堅持，以品牌C字母為設計靈感的C de Cartier戒指，與三重「Godron」圓紋裝飾的Vendôme Louis Cartier三色金戒指皆為代表作，情人可覓得鑲鑽或未鑲鑽戒指組成甜蜜對戒，亦可犒賞自己，選戴品牌標誌性戒指彰顯時尚品味。

▲▼Cartier AD 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴標誌性的C de Cartier鉑金戒指。

▲▼ Cartier換圖 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴三色金構成的Vendome Louis Cartier戒指。

▲▼ Cartier換圖 。（圖／公關照）

▲Vendome Louis Cartier戒指內圈銘刻Cartier字樣。

▲▼Cartier AD 。（圖／公關照）

▲中央鋪鑲美鑽的Vendome Louis Cartier戒指閃耀迷人光芒。

個性之選
誕生於1970年代紐約的卡地亞LOVE系列，將原本該隱藏起來的固定螺絲，成為珠寶的視覺主元素，讓LOVE戒指展現個性之美，款式從未鑲鑽、戒環鋪鑲美鑽或鑲嵌單顆主鑽的設計均備，不僅適合作為七夕情人節禮物大方獻愛，更是每日穿搭的重要配件，發揮巧思疊搭更時髦。

▲▼Cartier AD 。（圖／公關照）

▲卡地亞LOVE玫瑰金單鑽戒指閃耀迷人光芒。

▲▼ Cartier換圖 。（圖／公關照）

▲卡地亞鋪鑲美鑽的LOVE戒指也適合日常搭配。

▲▼ Cartier換圖 。（圖／公關照）

▲卡地亞LOVE黃K金戒指風格俐落大方。

歡慶時刻
於職場、家庭扮演各種角色的你，值得感謝自己的努力與付出，選一件能每日貼身佩戴、猶如幸運物般存在的珠寶，陪伴走過每個歡慶時刻，卡地亞以標誌性C字母烘托出主鑽之美的C de Cartier單鑽項鍊與耳環，小巧又精緻，能與休閒或正式服裝完美搭配，此系列更是社會新鮮人的首選，品牌精選的小巧美鑽完美襯托佩戴者的自信風采。

▲▼ Cartier換圖 。（圖／公關照）

▲C de Cartier黃K金單鑽項鍊設計雋永。

▲▼ Cartier換圖 。（圖／公關照）

▲C de Cartier白K金鑽石耳環能為整體造型增添亮點。

關鍵字：

卡地亞, Cartier

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