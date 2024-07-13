全台必吃6間「蒙布朗」甜點　視覺與味覺新吃法立刻收藏

文／MENU美食誌

全台必吃6間「蒙布朗」甜點！每一款都精緻、美味到讓你欲罷不能，蒙布朗視覺與味覺的新吃法，還不快收藏起來！

珠寶盒法式點心坊 BOITE DE BIJOU

台北市大安區

採用天然有機的食材手工製作，傳承法式經典，結合台灣在地特色，專賣法式甜點、麵包、蛋糕、巧克力、冰淇淋，特別推薦經典必買的蒙布朗。

▲珠寶盒法式點心坊。（圖／美食客象山女子提供）

稻町森法式甜點舖 JOUONS ENSEMBLE PÂTISSERIE

新北市板橋區

留法甜點師擔任主廚，推薦刷上蘭姆酒的蘭姆栗子磅蛋糕，吃起來濕潤爽口。和栗子鮮奶油包裹栗子烤布蕾，與整顆糖漬帶皮栗子的莓好栗子，濃郁好吃。

▲稻町森法式甜點舖。（圖／美食客象山女子提供）

畬室法式巧克力甜點創作

台北市大安區

台灣第一個登上法國巴黎巧克力大展的品牌，使用高品質食材和法國技藝手工製作，結合台灣在地風味，推薦Shibusa黑巧克力蛋糕、嵯峨蒙布朗。

▲畬室法式巧克力甜點創作。（圖／美食客su提供）

栗栗クリクリ專門店

台北市萬華區

裝潢走日式風格，木質調色系，店內販售四種口味的蒙布朗，有原味、抹茶、焙茶和限定的芋泥，最後再擠上特製的甜拉麵瀑布以及撒上金箔！

▲栗栗クリクリ專門店。（圖／美食客娜要吃什麼提供）

瑰季 手作甜品

新北市板橋區

隱藏在板橋巷弄中的冰淇淋專賣店，採用當季新鮮水果製作，口味多元。推薦蒙布朗瀑布，搭配香草冰淇淋和餅乾底，口感酥綿美味，十分吸睛。

▲瑰季 手作甜品。（圖／美食客Jeremy以食為天提供）

LENKA 蘭卡

台中市西屯區

奶茶色外觀加上白石子，韓系簡約的裝潢，相當有質感，店內提供千層蛋糕、戚風蛋糕、塔類和司康，推薦瑞士巧克力千層、伯爵千層和蒙布朗。

▲LENKA 蘭卡。（圖／美食客釋迦提供）



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