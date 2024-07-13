超準！憑直覺開一盞燈　秒測最近什麼事情讓你不開心

記者曾怡嘉／台北報導

最近你的心情如何？是不是身邊總有一些小事惹你不開心呢？《小紅書》上就有一個超準心測，憑直覺挑一盞燈，就可以測出你內心最在意的事情，網友們實測都喊準！

▲（圖／翻攝自小紅書）

#憑直覺開一盞燈，你會想挑哪一盞呢？

#挑選1的你

你的情商很高，不太容易發脾氣，即便遇到不合理的事情也能笑笑帶過，因為不想與人為敵，不過也是因為這樣一直累積，總讓你覺得越來越不開心，因為你太容易壓抑情緒，所以總處於忍耐狀態，無論是交友、感情方面都是，建議從現在開始要清楚告訴對方你的原則底線。

#挑選2的你

你愛恨分明，喜歡的人會相挺到底，討厭的人你根本就懶的理，討厭那種陪笑的社交場合，會讓你覺得心很累，但也是因為太容易看人不順眼，所以也加強了自己的防衛心，有時候說話也會太過尖銳刺傷他人，建議你看到別人缺點時，也嘗試看看他人優點，才會過得更快樂。

#挑選3的你

你外表看起來活潑外向，但私下的你喜歡安靜，更享受一個人的獨處時光，不太喜歡被別人打擾，你的不快樂通常都是沒來由的，有時候想太多，反而是自尋煩惱，不要對自己太嚴格，接受不太完美的自己，才能讓你接近快樂。

#挑選4的你

你看待別人的情緒，比自己的情緒還重要，導致你常花很多時間在處理人際關係上，不斷的去猜想別人的想法，很容易消耗你的內在能量，你必須了解別人的情緒得要自己負責，別什麼都攬上身，偶爾忽略能讓你更輕鬆。

#挑選5的你

你是個超級邊緣人，你無心去管別人的事情，活在自己的小圈圈中，有幾個知心朋友對你來說已足夠，你的不快樂來自己很容易看清太多事，你太聰明，別人在玩什麼把戲，你都知道得一清二楚，有時候練習裝傻也沒什麼不好。