大同電鍋變小了！煮湯炒菜都可以　小桌也能變廚房

▲大同推出電鍋結合電茶壺「1+1輕享料理組」，在募資平台上創下銷售佳績。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

居家必備電器大同電鍋變小啦！因應單身、小家庭與空間有限的使用者需求，其採用「複合式料理設計」結合電茶壺推出「1+1輕享料理組」，主打在小空間內也能實行自煮料理需求，在募資平台一開賣15分鐘就達標，早鳥還加贈「大同寶寶龍年限定款小鍋」也太吸引人了。

大同近期推出加贈「1+1輕享料理組」，結合了大同複合料理電鍋和大同溫控手沖電茶壺，兩者共用一個溫控底座，不僅節省空間，還能實現多種烹調方式。舉例來說，早上可以用電茶壺沖泡手沖咖啡，晚上則可以用複合料理電鍋，煮白米飯或燉煮一道美味的湯品，輕鬆應對一天中的不同需求。

大同複合料理電鍋保留了經典的外觀設計，但主打複合性功能，內鍋由304不鏽鋼製成，容量0.9L，標有清晰的水位刻度，方便精準控制水量，確保煮出好米飯。煮飯完成後，自動切換到保溫模式，可保持米飯溫度達三小時。外鍋由高硬度不沾陶瓷製成，容量1.5L，適合煎、煮、炒、燉等多種料理，配有強化玻璃鍋蓋和防燙設計。

大同溫控手沖電茶壺以霧面流線設計呈現，強調握把符合人體工學設計，提升使用舒適度與穩定性，壺身和壺蓋均由316不鏽鋼製成，配有大口徑和小口徑兩款壺嘴，大口徑壺嘴適合日常飲水、泡茶等，而小口徑矽膠壺嘴則專為手沖咖啡設計，能穩定出水水流，不使用時還能收納在手把內。

兩款家電使用同一個搭載英國Strix溫控器的溫控底座，底座能自動偵測並切換不同鍋具的模式，複合料理電鍋的溫控範圍為60度C至160度C，每10度C為一檔；手沖電茶壺的溫控範圍則為40度C至98度C，每1度C為一檔，滿足多種烹調需求。

「1+1輕享料理組」現於嘖嘖募資平台開放贊助，超早鳥享7折售價3,990元，且限時加贈「大同寶寶龍年限定款小鍋」。單購大同複合料理電鍋或大同溫控手沖電茶壺也有相應的優惠。募集活動至8／1止。

▲Dyson推出二合一直髮吹風器Airstrait新品，強調可以一邊吹乾頭髮一邊拉直髮絲。（圖／業者提供）

英國品牌Dyson戴森推出全新二合一吹風直髮器Airstrait，打破傳統平板夾的直髮器設計，以氣流取代加熱面板，標榜能同時達到吹乾和直髮效果，總是對於平板夾電熱板總是抓不到訣竅的使用者，終於有更方便使用的新選擇，而售價也延續Dyson風格，要價16,600元。

▲閉合狀況下，可當吹風機吹乾頭髮髮根。

▲開啟之後可像平板夾一樣單片單片夾起頭髮，利用下吹風力將頭髮吹乾順便塑形。

Airstrait配備可鎖定的手柄，在關合時可當吹風機使用，讓使用者先吹乾髮根，解鎖後即可當成平板夾，單片單片夾起頭髮，利用強勁氣流和智慧溫控系統完成造型，與加熱的電熱板不同，其實說白一點就是用「吹」的，故可以直接在濕髮狀態下同時完成吹乾和拉直。

該產品提供「濕髮」和「乾髮」兩種模式，以及用於固定造型的「冷風」模式。使用者可根據髮質需求，在不同的溫度和風速選項中進行調整。二合一吹風直髮器Airstrait於7／1在台上市，提供銀銅色和普魯士藍兩種顏色選擇，售價16,600元。