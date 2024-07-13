fb ig video ETtoday search mobile

三得利「山崎、白州職魂之作2024」入台　推台灣限定收藏座

>

記者蔡惠如／綜合報導

三得利在台推出最新「山崎、白州職魂之作2024」全球限量版，延續2022年山崎職魂之作的餘味，展示日本百年釀造工藝，還附台灣限定收藏座，讓藏家從視覺開始品酩；保樂力加近期引進穆頓極緻珍稀愛爾蘭威士忌（Midleton Very Rare），開賣僅占酒廠中0.05%的珍稀酒款，於自家Le Cercle私人俱樂部限定銷售。

▲三得利、保樂力加推出夏季新款威士忌。（圖／各業者提供）

▲三得利山崎與白州職魂之作2024系列包含四款單一麥芽威士忌。（圖／各業者提供）

山崎與白州職魂之作2024系列包含四款單一麥芽威士忌，「山崎GOLDEN PROMISE」、「山崎ISLAY PEATED MALT」、「白州18年PEATED MALT」以及「山崎18年MIZUNARA」，透過精釀、勾兌與陳釀，呈現出各自獨特的風味和個性。

▲三得利、保樂力加推出夏季新款威士忌。（圖／各業者提供）▲三得利、保樂力加推出夏季新款威士忌。（圖／各業者提供）

山崎GOLDEN PROMISE採用黃金諾言大麥，其穀物品種最早於1960年代在蘇格蘭種植，通常也使用於山崎12年威士忌，而「山崎GOLDEN PROMISE」則在美國橡木桶Puncheon和Hogshead中熟成，賦予其馥郁清新的麥芽香氣；山崎ISLAY PEATED MALT則採用來自蘇格蘭艾雷島的泥煤麥芽，利用山崎酒廠的純淨水質，與艾雷島泥煤完美結合，柔和的煙燻氣味增添了一絲香甜，擁有更多元的口感。

▲三得利、保樂力加推出夏季新款威士忌。（圖／各業者提供）▲三得利、保樂力加推出夏季新款威士忌。（圖／各業者提供）

白州18年PEATED MALT採用白州酒廠純淨柔和的清澈水質，在四季變化鮮明的氣候環境下長時間熟成，形成強烈且獨特的煙燻泥煤風味，在日本煙燻味特有的辛香料之後，釋放出宛如森林般的清新香氣；山崎18年MIZUNARA以水楢木熟成，用有獨特的檀香風味，經過長時間熟陳釋放，擁有木質調檀香，詮釋日式優雅的獨特韻味。

▲三得利、保樂力加推出夏季新款威士忌。（圖／各業者提供）

山崎與白州職魂之作2024系列採全球限量上市，台灣市場將以全系列四瓶套組形式販售，並附贈「台灣限定收藏座」。收藏座使用和紙酒標花紋和金箔點綴，搭配消光黑底座，完美呈現日式靜奢風格，整組售價為135,000元。

▲三得利、保樂力加推出夏季新款威士忌。（圖／各業者提供）

台灣保樂力加則針對自家私人俱樂部Le Cercle，開賣市場極少見的頂級愛爾蘭威士忌品牌「穆頓極緻珍稀愛爾蘭威士忌」珍稀品項，該酒廠擁有近200年的歷史、為現今愛爾蘭最大的酒廠，其獨特作品曾在拍賣市場創下紀錄，今年上市的紅寶石波特40周年酒款，550瓶中的編號1/1，瓶身由珠寶品牌Keane’s Jewellers打造，全球僅一瓶，日前於區塊鏈拍賣平台Block Bar以12萬美金、約380萬台幣成交。

▲三得利、保樂力加推出夏季新款威士忌。（圖／各業者提供）

台灣引進「穆頓極緻珍稀年度奢選系列2024年」調和式愛爾蘭威士忌，售價1萬元；「穆頓極緻珍稀愛爾蘭橡木選桶系列-第五章：凱蘭森林Kilanelagh Wood」單一壺式蒸餾器威士忌，售價16,600元，於自家私人俱樂部搶先開賣。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

三得利, 保樂力加, 山崎, 白州, 威士忌

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最難被算計的3大星座！Top 1超有危機意識　覺得所有人都會弄他們

最難被算計的3大星座！Top 1超有危機意識　覺得所有人都會弄他們

超準！憑直覺開一盞燈　秒測最近什麼事情讓你不開心

超準！憑直覺開一盞燈　秒測最近什麼事情讓你不開心

特力屋窗戶「液態隔熱紙」室內降4度　單月銷量破千組

特力屋窗戶「液態隔熱紙」室內降4度　單月銷量破千組

斑點越來越多？皮膚科醫師曝4大「長斑壞習慣」：第2超多人都中 劉詩詩透視禮服鎖骨若隱若現　仙女變「神秘黑天鵝」 林志玲跳「狐狸舞」破400萬觀看　日媒讚奇蹟49歲凍齡顏值靠5招 養胃如養命！營養師曝7種「腸胃喜愛的食物」：優格、豬肝都上榜 昆凌貼身洋裝勾出窈窕曲線　網讚「希臘女神」背愛馬仕包更吸睛 減肥大地雷！營養師曝「果糖3大危害」：小心脂肪肝 喝水太無聊！精選3款「水果水食譜」　助你消腫又美容

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面