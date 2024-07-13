三得利「山崎、白州職魂之作2024」入台　推台灣限定收藏座

記者蔡惠如／綜合報導

三得利在台推出最新「山崎、白州職魂之作2024」全球限量版，延續2022年山崎職魂之作的餘味，展示日本百年釀造工藝，還附台灣限定收藏座，讓藏家從視覺開始品酩；保樂力加近期引進穆頓極緻珍稀愛爾蘭威士忌（Midleton Very Rare），開賣僅占酒廠中0.05%的珍稀酒款，於自家Le Cercle私人俱樂部限定銷售。

▲三得利山崎與白州職魂之作2024系列包含四款單一麥芽威士忌。（圖／各業者提供）

山崎與白州職魂之作2024系列包含四款單一麥芽威士忌，「山崎GOLDEN PROMISE」、「山崎ISLAY PEATED MALT」、「白州18年PEATED MALT」以及「山崎18年MIZUNARA」，透過精釀、勾兌與陳釀，呈現出各自獨特的風味和個性。

山崎GOLDEN PROMISE採用黃金諾言大麥，其穀物品種最早於1960年代在蘇格蘭種植，通常也使用於山崎12年威士忌，而「山崎GOLDEN PROMISE」則在美國橡木桶Puncheon和Hogshead中熟成，賦予其馥郁清新的麥芽香氣；山崎ISLAY PEATED MALT則採用來自蘇格蘭艾雷島的泥煤麥芽，利用山崎酒廠的純淨水質，與艾雷島泥煤完美結合，柔和的煙燻氣味增添了一絲香甜，擁有更多元的口感。

白州18年PEATED MALT採用白州酒廠純淨柔和的清澈水質，在四季變化鮮明的氣候環境下長時間熟成，形成強烈且獨特的煙燻泥煤風味，在日本煙燻味特有的辛香料之後，釋放出宛如森林般的清新香氣；山崎18年MIZUNARA以水楢木熟成，用有獨特的檀香風味，經過長時間熟陳釋放，擁有木質調檀香，詮釋日式優雅的獨特韻味。

山崎與白州職魂之作2024系列採全球限量上市，台灣市場將以全系列四瓶套組形式販售，並附贈「台灣限定收藏座」。收藏座使用和紙酒標花紋和金箔點綴，搭配消光黑底座，完美呈現日式靜奢風格，整組售價為135,000元。

台灣保樂力加則針對自家私人俱樂部Le Cercle，開賣市場極少見的頂級愛爾蘭威士忌品牌「穆頓極緻珍稀愛爾蘭威士忌」珍稀品項，該酒廠擁有近200年的歷史、為現今愛爾蘭最大的酒廠，其獨特作品曾在拍賣市場創下紀錄，今年上市的紅寶石波特40周年酒款，550瓶中的編號1/1，瓶身由珠寶品牌Keane’s Jewellers打造，全球僅一瓶，日前於區塊鏈拍賣平台Block Bar以12萬美金、約380萬台幣成交。

台灣引進「穆頓極緻珍稀年度奢選系列2024年」調和式愛爾蘭威士忌，售價1萬元；「穆頓極緻珍稀愛爾蘭橡木選桶系列-第五章：凱蘭森林Kilanelagh Wood」單一壺式蒸餾器威士忌，售價16,600元，於自家私人俱樂部搶先開賣。

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