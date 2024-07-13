衣櫃裡的沉默抗議　35.9%台人擁有過半「沉睡衣物」

▲東方線上近期二手衣市場消費調查。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

衣櫃塞滿衣服，卻總覺得沒什麼可穿？這可能不只是你的錯覺。根據東方線上消費者研究集團最新調查，超過三分之一的台灣消費者表示，他們衣櫃中超過一半的衣服處於閒置狀態。這個現象不僅反映了現代消費習慣的盲點，也為快速發展的二手衣市場提供後續增長的趨勢。

東方線上消費者研究集團自主調查顯示，64%的消費者至少每半年購衣一次，而20多歲的年齡層中，30%的人每1至2個月就會添置新衣。然而買得多不代表穿得多，令人意外的是，平均約35.9%的受訪者承認，他們衣櫃中超過一半的衣服其實很少或從未穿過。這種「買而不穿」的現象，不僅造成個人資源的浪費，也引發了對環境永續的思考。

此外，面對衣櫃裡堆積如山卻不再穿的衣服，越來越多人開始尋求解決方案。二手衣市場也逐漸升溫，調查顯示29.3%的台灣消費者曾購買二手衣，其中女性的接受度明顯高於男性。這個數字雖然不算高，卻有不小的市場潛力。

購買二手衣的動機因年齡層而異。年輕人更看重個人風格和特定場合需求，30多歲的消費者則多為一次性目的購買，40多歲的人群不太追求流行，而50多歲的消費者則更重視環保因素，各有目的性的多元化的需求，為二手衣市場提供了豐富的發展空間。而針對二手貨，65.2%的消費者最在意二手衣的保存狀態，而清潔問題和來源不明是阻礙人們購買的主要原因。

也許，下次打開衣櫃時，我們應該問問自己：我們真的需要這麼多衣服嗎？那件被遺忘在角落的上衣，是否可以通過二手交易，在別人的衣櫃裡重獲新生？或者乾脆在購買前先想一想，自己是否真的需要那件衣服？在這個快時尚盛行的時代，面對衣櫃裡的沉睡衣物，「少即是多」可能正成為一種新的時尚宣言。