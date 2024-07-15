夏季持妝必備神隊友！超強妝前乳新品　I’M MEME、香緹卡熱賣王再升級

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

夏季高溫不斷攀升，出油量增加，加上台灣濕熱悶的氣候，想要長時間維持服貼不浮粉的完美底妝，即使豔陽照射也不脫妝、不出油、不暗沉，一款好用的妝前乳絕對必不可少！近來就有不少超強妝前乳新品登場，單用能自然遮瑕、淨膚提亮，打造猶如天生般的自然好肌膚，作為妝前打底則可使後續底妝更貼膚持妝，妝感更提升。

▲I’M MEME 我愛修膚防曬妝前乳，SPF50+/PA++++，40ml，NT$350。

I’M MEME人氣熱賣的明星產品妝前乳，今年夏季推出全新膚色調「我愛修膚防曬妝前乳」，運用3重超能科技粉體，將遮瑕、打亮與柔焦粉體緊密交錯排列，能瞬間提亮膚色，修飾瑕疵、毛孔與泛紅，打造平滑柔焦妝感，添加保濕成分更清爽好推勻，快速打造自然持久的零粉底底妝。

▲Shiseido 心機彩粧星魅平衡持粧控粧前乳NEO，25ml，NT$900。



資生堂東京櫃彩妝品牌「MAQuillAGE心機彩粧」的明星妝前乳自推出以來就大受歡迎，還蟬聯2023@cosme三冠王，今年夏季推出全新升級「星魅平衡持粧控粧前乳NEO」系列，以獨家3段式沁涼觸感配方搭配3層次沁涼香氛，打造極沁涼、高遮瑕、超控油妝感，長時間柔焦持妝，打造磨皮控油「心機」妝感，共推出3款色選。

▲香緹卡 自然肌膚輕底妝升級版，35ml，NT$2,600。



全球賣破百萬瓶的香緹卡「冠軍小紫管」，今年推出全新升級版，一次推出12色選及亞洲萬用色號#Opaline。而全新「霜轉水」質地，擁有極佳延展度，能一抹速潤自然提亮，並將多重植萃養膚成分一秒服貼輕透融肌，結合潤色、防曬、持妝力、抑制油光、修飾毛孔、提亮、補水、撫紋等8種強大功能，單擦是零妝感、猶如天生的輕底妝，也可作為妝前潤色打底使用。

▲INTEGRATE 長效控油美妝持妝乳EX，25ml，NT$340。



全新升級版「長效控油美妝持妝乳EX」強化遮瑕力，一抹即可均勻校正膚色、隱藏毛孔，並添加柔滑空氣球狀粉末，能夠吸附多餘油脂，讓後續底妝服貼又持久，全天候防油光、防浮粉，維持柔霧美肌。還添加積雪草萃取物(CICA)，修護泛紅敏感，為肌膚注入水分，維持油水平衡，且帶有SPF50/PA++++的高防曬力，連防曬也一併做好。